شاهد.. سنتيا خليفة بصحبة يسرا في أحدث ظهور عبر انستجرام

نشرت الفنانة اللبنانية سنتيا خليفة صورة جديدة لها ، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت برفقة الفنانة يسرا، من كواليس تصوير أحد الأعمال الدرامية، مما نال إعجاب متابعيها.

وتشارك سينتيا خليفة في مسلسل "بيمبو" وهو مسلسل يتكون من 15 حلقة، وتؤدي سينتيا دور جديد تماماً على جمهورها، المسلسل من إخراج عمرو سلامة، وتشارك الفنانة سينتيا في بطولته مع العديد من أبرز نجوم الفن مثل رزان مغربي، وهدى المفتى، وأحمد مالك، وويجز، ومن المتوقع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

وصرحت الفنانة سينتيا بأنها تبحث عن التنوع في خوض الكثير من الأدوار الفنية المختلفة منها الكوميدي، الأكشن، والدراما، والأدوار الغنائية لأنها تعشق التغيير دائماً.

وأعربت سينتيا عن سعادتها الكبيرة لخوضها العديد من الأعمال الفنية الناجحة، بالإضافة إلى تطلعها للمشاركة مع ألمع وأبرز نجوم الفن في مصر ولبنان في أعمال فنية جديدة.