سينتيا خليفة لـ صدى البلد: وصولي للجمهور المصري بسرعة كان خلفه اجتهاد

تألقت الفنانة سينتيا خليفة، منذ دخولها عالم التمثيل، واستطاعت أن تترك بصمتها الخاصة منذ أولى مشاركتها في الدراما العربية.

قالت سينتيا خليفة، في تصريح لـ “صدى البلد”: النجاح مثل الجبل، دائماً يكون خلفه اجتهاد ومحاولات كثيرة، انا تدربت كثيراً في بلدي وبدأت التمثيل منذ كان عمري 11 عاما، ودرست السينما في عمر الثامنة عشر، النجاح سببه الأساسي الاجتهاد".

وتابعت قائلة: "وصولي للجمهور المصري بسرعة كان خلفه تعب واجتهاد “انا جيت جاهزة”، وهذه رسالة لكل الشباب .. الاجتهاد محدش بيشوفه .. احنا بنشوف النجاح بس".

تشارك سينتيا خليفة، في بطولة مسلسل “بيمبو”، بجانب عدد كبير من النجوم، من بينهم أحمد مالك، وهدى المفتي، وويجز، وأيضا عدد كبير من ضيوف الشرف على رأسهم رزان مغربى والوجوه الجديدة، تأليف محمد أديب.

العمل من إخراج عمرو سلامة و عمر رشدي ، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي مشوق.