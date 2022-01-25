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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سنتيا خليفة تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة اللبنانية سنتيا خليفة صورة جديدة لها  من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت فيها سنتينا بإطلالة صيفية مرتديةً بلوزة بيضاء كات ، أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت على الميك أب الناعم المائل الي ترابي وتناثر خصلات شعرها السوداء على ظهرها.

 

وعلقت قائلةً " بون نويت"، مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معاها ، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي :"أية الحلاوة دية "،" بجد زي القمر وبحبك أوي".

 

 

وتشارك سينتيا خليفة  في مسلسل "بيمبو" وهو مسلسل يتكون من 15 حلقة، وتؤدي سينتيا دور جديد تماماً على جمهورها، المسلسل من إخراج عمرو سلامة، وتشارك الفنانة سينتيا في بطولته مع العديد من أبرز نجوم الفن مثل رزان مغربي، وهدى المفتى، وأحمد مالك، وويجز، ومن المتوقع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

وصرحت الفنانة سينتيا بأنها تبحث عن التنوع في خوض الكثير من الأدوار الفنية المختلفة منها الكوميدي، الأكشن، والدراما، والأدوار الغنائية لأنها تعشق التغيير دائماً.

وأعربت سينتيا عن سعادتها الكبيرة لخوضها العديد من الأعمال الفنية الناجحة، بالإضافة إلى تطلعها للمشاركة مع ألمع وأبرز نجوم الفن في مصر ولبنان في أعمال فنية جديدة

 

الفنانة اللبنانية سنتيا خليفة اخبار الفنانين على السوشيال ميديا

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