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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقتل شخص وإصابة اثنين جراء تعرضهم لإطلاق نار أمام مدرسة في ولاية أيوا الأمريكية..فيديو

الشرطو الأمريكية
الشرطو الأمريكية

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، ذكرت شرطة مدينة دي موين، عاصمة ولاية أيوا الأمريكية، أن مراهقا لقي حتفه ونقل اثنان إلى المستشفى في حالة حرجة بعد إطلاق نار خارج مدرسة عليا في الولاية.

وألقت السلطات القبض على مشتبه بهم في إطلاق النار، الذي حدث في أرض تابعة لمدرسة إيست العليا، غير أنه لم توجه اتهامات لهم، وفقا لبيان صحفي.

وقال السرجنت بول باريزيك المتحدّث باسم شرطة دي موين، عاصمة الولاية الواقعة في وسط البلاد، إنّ إطلاق النار وقع أمام ثانوية "إيست هاي سكول".

وأضاف في بيان تلقّته وكالة فرانس برس أنّه فور وصول قوات الشرطة إلى المكان عثرت على ثلاثة فتية وقد أصيبوا بالرصاص، فتمّ نقلهم إلى المستشفى حيث ما لبث أحدهم أن توفي متأثراً بجراحه، فيما يواصل الآخران تلقّي العلاج. وأوضح أنّ "الأعيرة النارية أُطلقت على ما يبدو من سيارة مارّة".

وفور إطلاق النار أغلقت المدرسة أبوابها ومنعت أياً كان من الدخول إليها أو الخروج منها، لكنّها ما لبثت أن أعادت فتح أبوابها وسمحت للتلامذة والموظفين بالمغادرة، بحسب ما أعلنت إدارة المدارس العامة في المدينة في تغريدة على تويتر.

 

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