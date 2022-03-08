في يومها العالمي.. ماذا قالت دار الإفتاء لمن يأكل حق المرأة في الميراث؟

بعثت دار الإفتاء المصرية، مجموعة من الرسائل التي تعبر عن حق المرأة في الإسلام، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفل به العالم اليوم الموافق الثامن من شهر مارس من كل عام.

وأكدت دار الإفتاء، في أول رسالة لها في اليوم العالمي للمرأة، أن ‎التسلط على المرأة من قبل الرجل باسم القوامة أمر غير مقبول، فالعلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية، ومسألة القوامة لا تعني التسلط على المرأة وقمعها بل هي عملية تنظيمية لإدارة الأسرة.

ووجهت دار الإفتاء رسالة لمن يأكلون ميراث المرأة: "اتقوا الله سبحانه وتعالى في أملاك النساء، فإن الله سائلٌ كلًّا منا عن المال الذي غصبه صاحبه أو استحوذ عليه بسيف الحياء، فالرضا الصحيح هو مبدأ أصيل في المعاملات المالية وعند توزيع التركات".

وأوضحت دار الإفتاء، في رسالة ثالثة، أن المرأة شريك أساسي في تحقيق البناء والتنمية في الدولة باعتبارها تمثل نصف المجتمع، وما تقوم به من دور كبير في تربية النشء وإخراج أجيال نافعة للمجتمع قادرة على العمل والبناء لا يمكن لأحد أن ينكره.

واختتمت دار الإفتاء رسائلها: هن نِعَم من الله فحافظ عليهن وعاملهن بالحسنى ( أمك - زوجتك - أختك - ابنتك )

