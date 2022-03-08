بولندا تستقبل العدد الأكبر.. إلى أين يتجه اللاجئون الأوكرانيون في أوروبا ؟

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من مليوني شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية.

وحسب ما ذكرته المفوضية الأممية، فأنه منذ 24 فبراير الماضي، فر 2011312 شخصا من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، واستقبلت بولندا وحدها 1,2 مليون شخص.

ونشرت صحيفة "جارديان"، تقريرًا رصدت فيه الدول الأوروبية التي يفر إليها الأوكرانيون من الحرب الروسية، وعدد المهاجرين الذين دخلوا إليها

بولندا

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة، إن حليف أوكرانيا الوثيق، الذي تشترك معه في حدود طولها 310 أميال، استقبل 1204403 لاجئين بحلول اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الحكومة عن خطط لإنشاء صندوق بقيمة 8 مليارات زلوتي (1.34 مليار جنيه إسترليني) للفارين من أوكرانيا، بما في ذلك توفير دفعة لمرة واحدة قدرها 300 زلوتي (50 جنيهًا إسترلينيًا) لكل لاجئ.

هنجاريا

وفقًا للمفوضية، سمحت هنجاريا التي أقامت قبل سبع سنوات أسوارًا من الأسلاك الشائكة ونشرت كلابًا لإبعاد اللاجئين، بدخول 191348 أوكرانيًا بحلول أمس الاثنين.

وأدعت وسائل الإعلام المحلية أن رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، خفف من لهجته المعادية للاجئين منذ فترة طويلة قبل انتخابات أبريل.

رومانيا

استقبلت رومانيا، الدولة الحدودية الأخرى، حوالي 143 ألف لاجئ حتى يوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية الروماني، بوجدان أوريسكو، إن بلاده "مفتوحة لجميع المحتاجين"، كما أنه سيتم تزويد اللاجئين "بكل ما يحتاجون إليه ليشعروا بالأمان".

سلوفاكيا

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن سلوفاكيا، وهي دولة مجاورة أخرى، استقبلت 140745 لاجئًا أوكرانيًا حتى يوم الاثنين.

وفي 24 فبراير، قال رئيس الوزراء، إدوارد هيجر، إن سلوفاكيا مستعدة لمساعدة كل أوكراني يطلب هذه المساعدة".

التشيك

قال وزير الداخلية التشيكي، فيت راكوشان، إن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى البلاد تضاعف منذ الجمعة، مع وجود أكثر من 100 ألف لاجئ الآن في البلاد، وصل معظمهم بالقطار والسيارة.

وأوضح راكوشان "نتعامل مع أزمة مهاجرين غير مسبوقة"، لافتا إلى أن "مشكلة" معظمهم أنهم أتوا إلى العاصمة وتحتاج البلاد الآن إلى إعادة تنظيمهم.

وأشار لوكالة "رويترز": "يمكن لمراكز التسجيل لدينا أن تخدم ما بين ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف متقدم يوميا".

مولدوفا

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مولدوفا إحدى أفقر الدول في أوروبا، والتي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، استقبلت 82762 لاجئًا من أوكرانيا بحلول يوم الأحد.

وأعربت الحكومة عن مخاوفها بشأن احتمال تعرضها للعمليات العسكرية من قبل روسيا، وتسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ألمانيا

وصل حوالي 30 ألف لاجئ أوكراني حتى الآن إلى ألمانيا، جاء معظمهم عبر بولندا، وفقًا لتقارير أمس الاثنين.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، لصحيفة "بيلد أم سونتاج" الأسبوعية إن ألمانيا ستأخذ اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا بغض النظر عن جنسيتهم.

فرنسا

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، يوم الأحد، إن حوالي 2500 أوكراني وصلوا إلى البلاد، ويتطلع البعض بعد ذلك إلى السفر إلى إسبانيا والبرتغال وكذلك المملكة المتحدة.

أيرلندا

كشف وزير الحكومة الأيرلندية رودريك اوجورمان، اليوم الثلاثاء، عن وصول 2200 أوكراني إلى البلاد.

وحسب الصحيفة، ففي اليوم التالي للعمليات العسكرية الروسية، رفعت الحكومة الأيرلندية جميع قيود التأشيرات، كما أصدرت تعليماتها لشركات الطيران بقبول الأوكرانيين الذين ليس لديهم جوازات سفر ولكن لديهم شكل آخر من أشكال إثبات الهوية مثل رخصة القيادة أو شهادة الميلاد.

المملكة المتحدة

قالت وزارة الداخلية البريطانية، مساء أمس الإثنين، إنها منحت تأشيرات دخول لـ 300 لاجئ أوكراني.

وأضافت أن 17700 طلب للانضمام إلى الأقارب يجري فحصها أيضا، ولم يبدأ بعد مخطط التأشيرة الثاني الذي تم إعداده للأوكرانيين، والذي يتضمن رعاية منظمة أو فرد.