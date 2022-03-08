جميل الذيابي: العلاقات المصرية السعودية تاريخية وعميقة على كل المستويات

قال جميل الذيابي، رئيس تحرير جريدة عكاظ السعودية، إن العلاقات المصرية السعودية تاريخية وعميقة على كل المستويات، أن المواقف المصرية السعودية واحدة في القضايا المشتركة.

وتابع جميل الذيابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن البيان المشترك بين مصر والسعودية أكد وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا.

وأشار جميل الذيابي، رئيس تحرير جريدة عكاظ السعودية، إلى أن هناك تحديات تواجه المنطقة منها التدخل في الشئون الداخلية العربية.

وأوضح جميل الذيابي أن البيان المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، تميز بالشمولية وتناول تعزيز العلاقات بين الجانين والتنسيق المشترك، وأكد أهمية التعامل بشكل فعال مع الملف النووي الإيراني.