عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لرعايتها مُبادرتي «دوي» و«نورة»

مايا مرسي تشكر قرينة الرئيس وتؤكد: مستمرون في خدمة المرأة المصرية|فيديو

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، إنها توجه التحية لـ السيدة انتصار السيسي، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، ورعايتها لأكثر من مبادرة اليوم خاصة بالفتيات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، أن قرينة الرئيس قالت إن البنات هم حلم مصر، وأنها أعلنت رعايتها مبادرتي "دوي"، و"نورة" واللتان أطلقهما المجلس لتمكين الفتاة المصرية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة.

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة، إن  العصر الحالي شهد تحولاً كبيرًا للمرأة المصرية "الآن نرى المرأة على منصة القضاء ويتم تمكينها في كافة المجالات والقطاعات".

 

وتابعت مايا مرسي: "لدينا أكثر من 200 نائبة في مجلس النواب والشيوخ، وهذا الأمر غير مسبوق" "يتم إصدار قوانين وتشريعات كثيرة تتعلق بالمرأة المصرية، ونحتفل اليوم بإنجازات تحققت للمرأة المصرية، في عهد الرئيس السيسي ".


وأردفت مايا مرسي: "مستمرون في العمل على خدمة المرأة المصرية على أحسن مستوى، برعاية من الرئيس السيسي الذي يوفر الإرادة السياسية لتمكين المرأة".

 


 

مايا مرسي القومى للمرأة انتصار السيسى السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

حالة الطقس.. أمطار غزيرة خلال ساعات تصل إلى القاهرة والدلتا

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

البيض الأورجانيك |كيف يتم إنتاجه وماهو سعره بالأسواق؟

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

بعد تحذير الحكومة.. الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

من الصعب الوثوق بالمحتل.. أوكرانيا تعلق على إعلان روسيا وقف إطلاق النار

ترشيحاتنا

أدعية شهر شعبان مكتوبة.. تعرف على مفاتيح الجنان

أطعمة محرمة على سفرة الملكة إليزابيث وعائلتها.. تفاصيل

البنتاجون ترفض مقترح بولندا إرسال مقاتلات ميج-29 إلى أوكرانيا

بعد إثارته للجدل|سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 عامًا|صور

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 - 6 شعبان 1443 في محافظات مصر

شوبير تعليقاً على تجديد عقد موسيماني: لديه مشروع ممتد مع الأهلي لسنوات طويلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يعود مجدي الهواري لغادة عادل.. شواهد حقيقية تؤكد الحب المتبادل

طريقة عمل الفراخ ناجتس بوصفات متنوعة وبأشكال شهية للأطفال

دنيا تانية.. حكاية مشهد انفعالي كلف ليلى علوي خياطة 9 غرز.. صور

مطار القاهرة يستقبل وفود المعتمرين المغادرين إلى الأراضي المقدسة.. صور

فيديو

إعلان على الإنترنت .. أوكراني يعرض دبابة روسية للبيع

تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية بسنت ضحية الصور المفبركة.. فيديوجراف

عاشت أغرب قصص زواج.. لماذا كرهت سميحة أيوب الرجال وادعت الجنون؟.. فيديو

بدأت بمظاهرة.. سر اختيار 8 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ