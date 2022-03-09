مايا مرسي تشكر قرينة الرئيس وتؤكد: مستمرون في خدمة المرأة المصرية|فيديو

لرعايتها مُبادرتي «دوي» و«نورة»

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، إنها توجه التحية لـ السيدة انتصار السيسي، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، ورعايتها لأكثر من مبادرة اليوم خاصة بالفتيات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، أن قرينة الرئيس قالت إن البنات هم حلم مصر، وأنها أعلنت رعايتها مبادرتي "دوي"، و"نورة" واللتان أطلقهما المجلس لتمكين الفتاة المصرية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة.

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة، إن العصر الحالي شهد تحولاً كبيرًا للمرأة المصرية "الآن نرى المرأة على منصة القضاء ويتم تمكينها في كافة المجالات والقطاعات".

وتابعت مايا مرسي: "لدينا أكثر من 200 نائبة في مجلس النواب والشيوخ، وهذا الأمر غير مسبوق" "يتم إصدار قوانين وتشريعات كثيرة تتعلق بالمرأة المصرية، ونحتفل اليوم بإنجازات تحققت للمرأة المصرية، في عهد الرئيس السيسي ".



وأردفت مايا مرسي: "مستمرون في العمل على خدمة المرأة المصرية على أحسن مستوى، برعاية من الرئيس السيسي الذي يوفر الإرادة السياسية لتمكين المرأة".



