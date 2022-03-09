كاتب صحفي: تعاون مصر والسعودية يحقق انفراجة لجميع الدول العربية في المنطقة|فيديو

قال جاسر الجاسر، الكاتب الصحفي السعودي، إن البيان المشترك حول القمة المصرية السعودية يؤكد وجود اتفاق تام بين البلدين في جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف جاسر الجاسر، خلال تصريحات لبرنامج “يحدث في مصر"، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن مصر والسعودية لديهما رؤية معينة، فيما يتعلق بقضايا الأمن، وتؤكد أن المواقف بينهما مشتركة.

وتابع الكاتب الصحفي السعودي، أن تعاون مصر والسعودية، سيحقق انفراجة لجميع الدول العربية في المنطقة.

وأشار جاسر الجاسر إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مصر والسعودية، وهو ما يقطع الطرق أمام أي أحد يحاول أن يحدث وقيعة بينهما.