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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير حمدي صالح: تعزيز التعاون مع السعودية يكون رؤية مشتركة بمختلف القضايا

الرئيس السيسي والملك
الرئيس السيسي والملك سلمان

قال السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه تم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفاوة كبيرة، خلال زيارته الحالي إلى المملكة العربية السعودية، سواء من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وأضاف حمدي صالح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى: زيارة الرئيس السيسي تأتي في ظل تطورات متسارعة على المستوى العالمي والإقليمي.

وتابع حمدي صالح: من الضروري تعزيز التعاون في كل القضايا والمجالات الإقليمية؛ لتكوين رؤية مشتركة تجاه مختلف القضايا.

وأشار حمدي صالح إلى أن البيان المصري السعودي المشترك، يغطي كل المجالات والقضايا في الإقليم بأكمله، سواء كانت تتعلق بكل من: الملف الليبي واليمني والسوداني والعراقي والسوري. 

السيسي الرئيس السيسي اخبار التوك شو السعودية المملكة

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