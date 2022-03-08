للمرة الخامسة.. هجوم عنصري يستهدف أحد المراكز الإسلامية في واشنطن

تعرض أحد المراكز الإسلامية في مدينة بورين بولاية واشنطن الأمريكية لهجوم عنصري، حيث اصطدمت إحدى السيارات بمصلى المركز ليلوذ سائقها بالفرار عقب تنفيذ الهجوم.

ويعد هجوم "بورين" هو الخامس في غضون الأربعة أشهر الماضية في واشنطن. ففي ديسمبر الماضي، ألقى أحد الأشخاص عبوة ناسفة على المركز الإسلامي في مدينة أولمبيا مما تسبب في انفجار ضخم سمع دويه على بعد ميلين.

ومع تكرار الاعتداءات على دور العبادة بالآونة الأخيرة، يحذر مرصد الأزهر من التداعيات الخطيرة لمثل تلك الاعتداءات على أمن واستقرار المجتمعات الغربية، الأمر الذي ينبغي أن يقابله إجراءات قانونية تكفل حماية الدور ومعاقبة مرتكبي هذه الاعتداءات.