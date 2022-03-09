انتصار السيسي: المرأة المصرية أيقونة النجاح وشريكة في بناء الوطن

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، إن إعطاء المرأة حقوقها لا يقتصر على إتاحة الفرصة لها بل تستحق أكثر من ذلك .



وأضافت انتصار السيسي في كلمة لها خلال مشاركتها في احتفالية بيوم المرأة المصرية:" المرأة المصرية تستحق الدعم والمساندة ومنحها العديد من الفرص المميزة والمؤثرة ".

وتابعت:" كلي أمل في أن تحصد بنات مصر ما نزرعه نحن النساء، وأن يحصلن على السعادة التي يستحققنها وهن صانعات المستقبل ".

وأكملت انتصار السيسي:" أرى فتيات يكسرن كل الحواجز والعوائق لرسم مستقبل وطننا الغالي ويكتبن تاريخا جديدا نفخر به جميعا نساء ورجالا ".

ولفتت :" أؤكد أن المرأة المصرية ستظل أيقونة النجاح وعماد المجتمع وشريكة في بناء الوطن"، مضيفة:" كل عام وانت بـ عزة ورفعة وكرامة وكل عام وانت ملهمة للجميع وكل عام وأنتن بخير ".

