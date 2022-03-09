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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لميس الحديدي تعلق على كلمة السيدة انتصار السيسي في احتفالية المرأة ..فيديو

الحديدي
الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي على كلمة السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي   التي ألقتها  صباح أمس في احتفالية يوم المرأة المصرية أيقونة النجاح قائلة : " الحفل كان فيه أشياء كثيرة مبهجة  أهمها وأكثرها بهجة مشاركة السيدة انتصار السيسي".

تابعت الحديدي خلال  برنامجها  " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" :"، وجودها في حد ذاته مبهج  ووجودها فيه كثير من الثقة والسعادة بالأخص الابتسامة التي لا تغادر وجهها تجعلنا جميعا  مبتسمين  وسعداء.

"أتمت : هذه هي المرأة المصرية التي تعطينا  الثقة والسعادة والإحساس بالسند".

شهدت السيدة انتصار السيسي، فيلمًا بعنوان "المرأة المصرية.. المكان والمكانة" والذي عرض نماذج مشرفة للمرأة المصرية في مختلف المجالات ومن بينهن الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، وماجدة مالك قائد الطائرة من طراز بوينج 777-800، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والنقيب ندى حسام ضابطة شرطة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وفريال خليل سائقة شاحنات على مدى 46 سنة، ونفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومروة السلحدار قبطان بحري، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ووداد حمدي معلمة مصرية تصدت لظاهرة الغش في الامتحانات، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الحاصلة على جائزة أفضل وزير عربي، وفايزة حيدر لاعبة ومدربة كرة القدم، ومارثا محروس عضو مجلس النواب، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة. وشهدت السيدة انتصار السيسى، فيلمًا عن مبادرة "دوّي" والذي عرض تجربة ثلاث فتيات مصريات تحدين الصعاب للوصول إلى النجاح وتحقيق أهدافهن.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الصناعة غادة والى التعاون الدولي وزيرة التجارة والصناعة المصريين بالخارج

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