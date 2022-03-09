نقيب مهندسي الجيزة: سنضع خطة لزيادة المعاشات |فيديو

قال المهندس محمد الفحام نقيب مهندسي الجيزة، إنه يفوز لأول مرة بمنصب النقيب عن الجيزة، موضحًا أنه بعد الفوز سيعمل على زيادة المعاشات، وهذا سيكون عن طريق زيادة دخل النقابة، عن طريق الجامعة الهندسية، المواد التى تدخل من النوادي، مثل نادي المهندسين فى 6 أكتوبر.

وأضاف نقيب مهندسي الجيزة، خلال حواره ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، أنه سيضع خطة لرفع قيمة المعاشات للمهندسين.

ولفت إلى أن عدد مهندسي الجيزة 90 ألفًا، وهناك 80 ألف مهندس بجميع المحافظات ينتظرون طفرة وخدمات مع مجلس نقابة المهندسين الجديد.

وأشار إلى أنه سيعمل على رفع الكفاءة العلمية للمهندسين فى الجيزة، وستكون هناك دورات تدريبية للمهندسين، وذلك لكى يكون هناك تماشي مع سوق العمل.

وأوضح أن كل مهندس عليه أن يعمل على نفسه والحصول على دورات وماجستير ودكتوراه، لتحسين المستوى والتماشى مع سوق العمل.