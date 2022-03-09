بالأبيض والأسود .. جورجينا رودريجيز تتألق في أحدث إطلالاتها

نشرت جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".

وظهرت صديقة نجم مانشستر يونايتد في صورة باللونين الأبيض والأسود، مرتدية توب باللون الأبيض، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

وتحرص جورجينا على مشاركة متابعيها الصور الجذابة التي تبرز جمالها، خاصة التي تظهر بها رفقة كريستيانو رونالدو.

كما تفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، وتميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.