بعثة الأهلي تطير إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى جنوب إفريقيا؛ تمهيدا لمواجهة فريق صن داونز في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأقلعت طائرة الفريق منذ قليل من مطار القاهرة الدولي باتجاه جوهانسبرج، استعدادًا للمباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم السبت المقبل.

وحقق الفريق فوزا مهما، أمس، على حساب نظيره فريق بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد حقق الفوز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الماضية من دور المجموعات بالبطولة.