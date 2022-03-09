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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير تعليقاً على تجديد عقد موسيماني: لديه مشروع ممتد مع الأهلي لسنوات طويلة

احمد شوبير
احمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس التجديد لبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر لمدة عامين.

وكتب شوبير في تغريدة له عبر تويتر "‏بعض كواليس توقيع موسيماني المفاوضات انتهت من حوالي 5 أيام التوقيع تم قبل السفر مباشرة إلي جنوب افريقيا وعقب مباراة بيراميدز لا يوجد وسطاء في العقد موسيماني كان في غاية السعادة وذلل كل العقبات الصغيرة وأكد أن لديه مشروع ممتد مع الأهلي لسنوات طويلة". 


جدير بالذكر أن النادي الأهلي أعلن صباح اليوم في بيان رسمي تمديد تعاقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على رأس الإدارة الفنية لمدة عامين.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

انطلاقًا من ثقة النادي الأهلي الكبيرة في مديره الفني بيتسو موسيماني، وترجمةً للإنجازات العديدة التي حققها مع لاعبيه وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، تعلن إدارة النادي عن تجديد عقد موسيماني لمدة عامين قادمين بخلاف الموسم الحالي.

وقام المدير الفنى للأهلى ومعاونوه بالتوقيع على العقود الجديدة، وإغلاق الباب أمام كل الاجتهادات التي تعددت خلال الأسابيع الماضية.


ومن المقرر أن تطير بعثة الفريق إلى العاصمة جوهانسبرج صباح اليوم على متن طائرة خاصة، لخوض المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم السبت المقبل.


وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.


وانتهت أحداث  مباراة الأهلي وبيراميدز بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي اقيمت امس الثلاثاء على ملعب استاد السلام "وي الأهلي"، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز. 


وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 28 محتلا المركز الأول في الدوري بينما تراجع بيراميدز للمركز الثاني برصيد 26 نقطة.

 

 

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