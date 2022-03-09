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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات هافال دارجو موديل 2022 في السعودية

هافال دارجو موديل
هافال دارجو موديل 2022

أعلن الوكيل الرسمى للعلامة التجارية الصينية هافال بالمملكة العربية السعودية، عن طرح السيارة دارجو موديل 2022 داخل المملكة، والتي تعد من فئة السيارات الـSUV المدمجة، والتي تم طرحها بالأسواق من خلال فئتين سعريتين.

هافال دارجو موديل 2022

وقال وكيل هافال الصينية شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة بالمملكة العربية السعودية ، ان السيارة هافال دارجو موديل 2022 في السعودية  ، تستمد قوتها من خلال محرك تيربو سعة 2.0 لتر يولد قوة 196 حصان وعزم دوران 235 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيك مزدوج القابض، موجه إلى نظام دفع أمامي أو كلي. 

هافال دارجو موديل 2022

ويتميز المحرك بمعدل استهلاك 12.7 كيلومتر لكل 1 لتر لنسخة الدفع الكُلي. ومع سعة خزان الوقود 60 لتر، أي أن خزان وقود ممتلئ يجعل السيارة تقطع مسافة 762 كم. ويمكن الاختيار بين 8 وضعيات لقيادة السيارة هي: القياسي، الرياضي، الطين، الرمل، الثلج، الاقتصادي، العشب، طريق وعر.

وتاتى السيارة هافال دارجو موديل 2022 بالتصميم العضلي الناعم الذي يظهر في غطاء المحرك وأقواس العجلات. يعتلي المقدمة مصابيح أمامية دائرية مميزة مع شبك ضخم تشابكي ومصدات ضخمة بارزة، تعمل المصابيح بتقنية LED أوتوماتيكية مع إضاءة نهارية.

هافال دارجو موديل 2022

وتضم عجلات حديد مقاس 17 بوصة بشكل قياسي، أو ألمنيوم 19 بوصة في الفئات الأعلى مع المكابح الأسطوانية. وبالخلف تتميز بتصميم مصابيح مميزة من خط متعامد ومصابيح الفرامل وباب خلفي يفتح كهربائيا بمستشعر القدم. كما تأتي بفتحة سقف بانورامية، وتتوفر السيارة بطول 4,620 مم وعرض 1,910 مم، وارتفاع 1,780 مم، في حين يبلغ وزن السيارة 2,020 كجم.

وتحتوى السيارة هافال دارجو موديل 2022  ، على مقصورة داخلية ، تضم مقاعد من الجلد الصناعي أو جلد نابا الطبيعي بالفئة العليا، ويمكنك الدخول إليها باستخدام نظام الدخول الذكي، لتجد المقاعد الأمامية يمكن تحريكها كهربائيا في 8 اتجاهات وتخصيص وضعية الجلوس، كما تتميز بخاصية التدليك والتبريد، في حين أن المقاعد الخلفية منقسمة بنسبة 6:4 قابلة للطي كهربائيا. يوجد مسند ذراع أمامي به صندوق تبريد المشروبات، كما يوجد مسند مركزي للمقاعد الخلفية. 

هافال دارجو موديل 2022

ويتمتع السائق بمقود إلكتروني من الجلد قابل للتعديل في 4 اتجاهات، مع مبدلات السرعة خلف المقود، ويمكنه بدء تشغيل السيارة بواسطة الزر المخصص. كما توجد مرآة رؤية خلفية ذاتية التعتيم، والزجاج الخلفي بميزة إزالة الضباب.

وتأتي بنظام معلومات وترفيه بشاشة 10.25 أو 12.3 بوصة حسب الفئة، مع نظام صوت من 8 أو 10 سماعات على الترتيب. وتوجد شاشة كمبيوتر الرحلة بدعم اللغة العربية والإنجليزية، كما يتمتع السائق بميزة العرض على الزجاج الأمامي. وتوجد قاعدة شحن لاسلكي للهاتف الذكي، ومنافذ USB بالأمام والخلف، ومنفذ طاقة 12 فولت.

وتضم السيارة هافال دارجو موديل 2022 ، عدد من أنظمة السلامة والأمان ، من بينها وسائد هوائية للسائق و الراكب + وسائد هوائية جانبية أمامية + وسائد هوائية جانبية ستائرية ، و فرامل الانتظار الإلكترونية (EPB) ، و الفرملة التلقائية أثناء الوقوف ، و نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، و نظام توزيع قوة الفرامل (EBD)، و نظام التحكم في قوة الجر (TCS) ، و نظام التحكم في المنعطفات (RMI) ، و نظام الثبات الإلكتروني ، و نظام التحكم المساعد في الطلوع والنزول من المنحدرات ، و نظام الفرامل الذكي .

هافال دارجو موديل 2022

اما عن اسعار السيارة هافال دارجو موديل 2022 فى السعودية : 

- فئة سبورت بسعر 109,239 ريالا سعوديا

- فئة أدفنشر بسعر 124,189 ريالا سعوديا

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