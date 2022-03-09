الأمم المتحدة : 1335 مدنيًا حصيلة ضحايا الحرب في أوكرانيا

ليست كاملة..

كشفت الأمم المتحدة عن سقوط 1335 ضحية في صفوف المدنيين في أوكرانيا، هم 474 قتيلا و861 مصابا منذ بدء العملية الروسية في 24 فبراير.

وذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الحصيلة ليست كاملة، وذلك في انتظار تأكيد تقارير أخرى، حسب وكالة "رويترز".

وأضاف: "يتعلق هذا، على سبيل المثال، ببلدات فولنوفاكا وماريوبول وإيزيوم حيث توجد مزاعم عن سقوط مئات الضحايا المدنيين".

بدورها، قالت يفينييا فيليبينكو سفيرة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "لم يمر يوم دون أنباء عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين نتيجة القصف العشوائي وقصف المناطق السكنية في المدن الأوكرانية الكبرى".

ورجحت الأمم المتحدة أن يكون العدد الحقيقي للضحايا في أوكرانيا ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.

وفي وقت سابق، قدرت مفوضية اللاجئين أن يصل عدد النازحين إلى أكثر من 4 ملايين بحلول يوليو المقبل.

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.