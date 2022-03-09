جامعة سوهاج تكرم 50 طالباً بكلية التربية

كرّم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، 50 متدرباً بكلية التربية لإجتيازهم البرنامج التدرببي عن فنيات التدريس في فصول تعليم الكبار ومحو الأمية، والتي نظمت بالتعاون بين فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج وكلية التربية.

وذلك بحضور الدكتور عماد صموئيل القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور عبد الباسط دياب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، ومحمد الدالي رئيس الفرع بسوهاج، والدكتورة خديجة عبد العزيز مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، وذلك بمقر الكلية بالجامعة الجديدة.

وأشاد رئيس الجامعة، بالجهود الحثيثة التي بذلها كل المشاركين بمشروع محو الأمية بالجامعة، والهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة وطلاب الجامعة وخاصة طلاب كلية التربية، والتي أسفرت عن حصول الجامعة علي المركز الأول وتصدرها قائمة الجامعات المصرية.

وذلك بعد محو أمية ١١٢٠٦ دارساً وفقاً لنتائج دورة يناير عام ٢٠٢٢، مؤكداً على أن الجامعة ستواصل نجاحاتها في هذا المشروع القومي لإعلان مصر خالية من الأمية، وذلك انطلاقًا من رؤية مصر الإستراتيجية لعام ٢٠٣٠م.

وأوضح الدكتور عماد صموئيل، أن الكلية تحرص باستمرار على تنفيذ عدد من البرامج التدريببة للطلاب لتأهيليهم للتدريس في فصول محو الامية، لافتاً إلى أن البرنامج استمر لمدة يومين، وتضمن التدريب على تدريس القراءة والكتابة، والحساب، دراسة الخصائص النفسية للكبار، وكيفية مراعاة متطلباتهم التعليمية والنفسية والاجتماعية.