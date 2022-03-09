برلمانية تكشف مزايا إنشاء مخازن للتموين الطبي

ثمنت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بشأن دراسة التوسع في إنشاء مخازن للتموين الطبي.

و أشارت “ سعيد ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أنه حتى وقتنا الحالي ليس هناك أماكن مخصصة لتخزين الأدوية بشكل سليم على مستوى المحافظات ، لافتة إلى أن تخزين الدواء له متطلبات معينة للتخزين تتمثل أهمها في توفير مساحة كبيرة لإمكانية وضع الأدوية على قواعد خشبية، إلى جانب ترك مسافات آمنة بين الدواء والآخر.

وعلى صعيد العوائد الإيجابية لإنشاء مخازن للتموين الطبي، أفادت عضو صحة النواب أن هذه المخازن سيكون لها التأثير الإيجابي الأكبر على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب انعدام المهدر من سوء التخزين، علاوة على المساهمة في توفير السلع مع ضمان جودتها ، و وجود وفرة في المعروض من السلع، لاسيما و أن السوق يمر بحالة تعطش استثنائية كبيرة إثر تصارع فترتي الكساد العالمي والحرب الروسية - الأوكرانية، مما يعود بالنفع الأكبر على المواطن المصري، من خلال بسد جميع احتياجات المصريين من الأدوية ، لاسيما الحيوية التي كان يتم استيرادها من الخارج في الفترة السابقة.

و تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، مخازن وورش وزارة الصحة والسكان "التموين الطبي" بالعباسية، لمتابعة سير العمل.

و وجه خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان بدراسة التوسع في إنشاء مخازن للتموين الطبي

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد أقسام "التموين الطبي" المختلفة، حيث تفقد ثلاجات التبريد، وراجع منظومة التكويد الخاصة بها، فضلاً عن تفقده لمباني المخازن الخاصة بتخزين الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتي تبلغ مساحتها التخزينية 14 ألف متر مربع.