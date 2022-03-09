مصطفى الفقي يفتتح احتفالية اليوم السنوي السابع للتراث القبطي.. غدا

يفتتح الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة غدا الخميس القادم 10 مارس، فعاليات اليوم السنوي السابع للتراث القبطي، والذي ينظمه مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة وذلك بالتعاون مع مركز الطفل للحضارة والإبداع تحت عنوان "احتفالية الفنون القبطية".

تبدأ الفعاليات في مقر مركز الطفل بمصر الجديدة بالقاهرة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالكلمات الافتتاحية للدكتور مصطفي الفقي مدير المكتبة، وعدد من كبار الشخصيات المهتمة بالدراسات والفنون القبطية مثل الأنبا آبرام مطران الفيوم والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والدكتور القس عاطف مهني مدير مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط، والأب ميلاد شحاتة مدير المركز الفرنسيسكاني للدراسات القبطية، و يلي ذلك افتتاح معرض فني للأيقونات القبطية والبيزنطية شارك فيه حوالي 15 فنانًا وفنانة بأكثر من ثلاثين عملا تمثل مختلف الفنون القبطية.

كما يتضمن اليوم عددًا من المحاضرات يلقيها نخبة من أهم باحثي القبطيات في مصر في جلستين متتاليتين؛ من بينهم الدكتور القس باسيليوس صبحي أستاذ تاريخ الطقوس بالكلية الإكليريكية في القاهرة، د. القس داود مكرم دكتوراه التراث الشعبي القبطي، أ. د. شذا جمال اسماعيل أستاذ الآثار والفنون القبطية بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، أ. د. ماجدة جرجس أستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي كلية التربية الفنية جامعة حلوان، أ. د. ماري كوبليان أستاذ بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، د. عزت حبيب صليب رئيس المؤسسة الدولية للفنون القبطية، د. أمل الطيب مدرس الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون والكلية الاكليريكية للأقباط الكاثوليك، ويتوسط جلستي المحاضرات عرضٍ لفيلم رحلة العائلة المقدسة إخراج بيتر ميمي.

ويختتم اليوم ذلك بعرض فني «لكورال المتزوجون» بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس بالزيتون، يليه عرض آخر «لكورال لنا رجاء» بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون، مع العلم بأن الدعوة عامة والحضور مجاني بدون حجز مسبق مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.