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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية-صورة
البورصة المصرية-صورة أرشيفية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 25 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 680.474 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 10415 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1856 نقطة.

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 وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 12872 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4115 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1872 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2817 نقطة.

البورصة المصرية مشتريات المستثمرين الأسهم القيادية Finance Real Estate

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