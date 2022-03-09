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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم : آخر موعد لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 30 مايو

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  خطابا رسميا  لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، أعلنت خلاله أن آخر موعد لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين لجميع المراحل للعام 2022 / 2023، يوم 30 مايو 2022، حتى يتسنى لنا سرعة الانتهاء من مراجعة بيانات المتقدمين وذلك لأهمية البيانات ودقتها. 

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، إنه في إطار حرص الإدارة العامة لتنسيق التعليم العام على تنظيم العمل وتوحيده في أعمال الإدارة العامة للتنسيق على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم ، يرسل نموذج استمارات تغيير المسمى الوظيفي لأعضاء التعليم الذين يرغبون في تغيير المسمى الوظيفي  لجميع المراحل للعام 2022 / 2023.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه حرصا منا على دقة البيانات، حتى يتسنى لنا سرعة الانتهاء من مراجعة بيانات المتقدمين وذلك لأهمية البيانات ودقتها وذلك في موعد غايته 2022/5/30 .

وعلى صعيد آخر ، نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يتم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بشأن صدور قرارات رسمية بـ حرمان اي طالب او طالبة لم يتلقوا لقاح كورونا من دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : كل ما يقال بهذا الشأن غير صحيح بالمرة.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا عاجلا للمديريات التعليمية ،  شددت خلاله على سرعة توزيع استمارة الموافقة المستنيرة أو الاستمارة الخاصة بموافقة أولياء أمور طلاب المرحلة العمرية ما بين ( ۱۰ - ۱۸ سنة) على تلقى لقاح كورونا على الطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة العودة في إعادة تجميع هذه الاستمارة من الطلاب مرة أخرى بعد توقيعها من ولي الأمر ، مشيرة الى ان هذه الاستمارة معدة من قبل وزارة الصحة والسكان.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إنه في حالة تجميع عدد ٢٠٠ استمارة أو أكثر من مدرسة واحدة أو أكثر من مدرسة بنفس الإدارة التعليمية ، تتم مخاطبة الإدارة الصحية لقيامها بتطعيم الطلاب داخل احدى المدارس التي تتوسط الإدارة، على ان يتم تسجيل الحالات التي يتم تطعيمها بلقاح كورونا.

وأكدت الوزارة، على أن يقوم مشرف التربية البيئية بالمدرسة بمتابعة تسليم واستلام الاستمارة وموافاة الوزارة بموقف تطعيم الطلاب بصفة أسبوعية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم انه تنفيذا لقرارات اللجنة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا يرجي التنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس التابعة بكل مديرية تعليمية لتوجيه وتشجيع طلاب المرحلة العمرية ما بين( ۱۲- ١٥ سنة ) على تلقي لقاح كورونا بعد موافقة ولى الأمر، مع ضرورة التنسيق بين مديري عموم الإدارات التعليمية والإدارات الصحية لتنفيذ ما سبق ، مع اعتبار الموضوع هاما جدا.

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