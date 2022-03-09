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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور السفير المصري بالكويت.. ملتقى المستثمرين حول العاصمة الإدارية بالقاهرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد السفير أسامة شلتوت سفير جمهورية مصر العربية في دولة الكويت ولفيف من السادة الأشقاء الكويتيين من رجال الاستثمار والمهتمين بالعقار في مصر بشكل عام والعاصمة الإدارية خاصة ، وكذلك رموز الجالية المصرية ورجال الأعمال وأصحاب شركات المقاولات والمطورين العقاريين ، كما حضر اللقاء السادة أعضاء البعثة الدبلوماسية المستشار احمد ابو المجد والوزير التجاري المفوض احمد بدوي .

وانعقد ملتقى المستثمرين The investor  expo - essmar في احد الفنادق الكبرى في دولة الكويت حيث بدأ اللقاء بكلمة  سفير جمهورية مصر العربية السفير أسامة شلتوت الذي تحدث ببراعة عن الاستثمار في مصر والبنية التحتية الهائلة في العاصمة الإدارية والمزايا التي تقدمها مصر لجذب الاستثمارات الخارجية إليها ، وتحدث ايضا عن أهمية تسويق العقار المصري في دولة الكويت تحديداً .

كما تحدث المهندس  محمد الحسيني الرئيس التنفيذي لملتقى المستثمرين essmar عن المزايا الحالية والمستقبلية التي تمنحها العاصمة لراغبي الاستثمار في العاصمة ، وكيف هو حال العاصمة مستقبلاً حيث تعد واحده من أحدث المدن الواعدة في العالم و تضاهي أجمل المدن العالمية ومركزاً عالميا للمال والأعمال والثقافة والفنون والعلم والمعرفة وواحدة من أكثر مدن العالم رفاهية وروعة وتنظيم .

وفي نفس الإطار وجه الحسيني الدعوة لكل المستثمرين لزيارة مصر لحضور المعرض المقام خصيصا أيام 13-14 مايو 2022 والاستضافة الكاملة مجانياً لمدة يوم في فندق الماسة لحضور فعاليات المؤتمر وزيارة العاصمة على الطبيعة .

وقال علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج ونائب رئيس الجالية المصرية في الكويت أن الملتقى لاقى استحسان الأشقاء في دولة الكويت وكذلك أبناء الجالية المصرية وأن هناك إقبالاً منتظر لزيارة العاصمة والاستثمار والتملك فيها .

وأشاد سليم على دور الدولة المصرية في التحرك نحو جذب المستثمرين الأجانب من خلال عقد مثل هذه اللقاءات ، وأن حضور سعادة السفير اسامه شلتوت على رأس أعضاء البعثة الدبلوماسية في الكويت أعطي الزخم المناسب للقاء وأكسب اللقاء مزيداً من الأضواء والأهمية وصولاً لتحقيق الهدف المرجو من جذب المستثمرين من دولة الكويت للإستثمار في مصر والاستفادة من المزايا التنافسية التي تمنحها مصر في هذا الشأن .

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