الرئاسة الأوكرانية: زيلينسكي جاهز للحوار المباشر مع بوتين

قال نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي جاهز للحوار المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الوفد الأوكراني يستعد لإجراء جولات جديدة من المفاوضات مع روسيا من أجل السلام.

وقال زيلينسكي، في تصريحات صحفية، "عاد أعضاء وفدنا ليلا من المفاوضات التي جرت في بيلاروس وسوف أستمع إلى تقريرهم”.

وتابع قائلا: “سوف نستعد لجولات مقبلة من المفاوضات، من أجل أوكرانيا ومن أجل السلام".

وجرت في أراضي بيلاروس حتى الآن ثلاث جولات من المفاوضات الروسية الأوكرانية بحث وفدا البلدين خلالها الجوانب السياسية والإنسانية والعسكرية من تسوية الوضع في أوكرانيا.