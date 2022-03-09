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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تطلق قطار الفنون والإبداع الثالث بقرى حياة كريمة

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

انطلق اليوم قطار الفنون والإبداع الثالث بجامعة المنصورة إلى قرية المعصرة بمركز بلقاس لاستكمال عمله في اكتشاف الموهوبين و المبدعين من قري و مراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية كل من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة و الدكتور محمود المليجي  نائب رئيس الجامعة والدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية والدكتورة ايمان أبوالفضل منسق مبادرة حياة كريمة بالجامعة والمهندسة شيماء الصديق منسق مبادرة حياة كريمة بالدقهلية و بالتعاون مع قسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإدارة لاكتشاف الموهوبين بالمدارس .

وزارت القافلة اليوم المدرسة الإعدادية والثانوية بقرية المعصرة بمدينة بلقاس لتشجيع أولادنا الموهوبين وتسهيل كل الفرص المتاحة لهم لتنمية مواهبهم والارتقاء بهم لخلق جيل مبدع وراق، وبمشاركة  للدكتورة باسنت فاروق العثملي رئيس لجنة الموهوبين والمبدعين بفريق جامعة المنصورة لتطوير الريف المصري مبادرة " حياة كريمة" والدكتورة سالي نبيل ابراهيم مدرس بكلية التربية النوعية  والدكتور يحيي السيد حبيب   مدرس مساعد بكلية التربية النوعية وعالية صالح الشيمي رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإدارة التعليمية ببلقاس .

واكتشفت القافلة 25 موهبة في  تلاوة القرآن، الانشاد، الشعر، والغناء.

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جامعة المنصورة مبادرة حياة كريمة محافظ الدقهلية كلية التربية النوعية تطوير الريف المصري

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