الأزمة عالمية.. اتحاد الصناعات: أسعار الحديد وصلت إلى 18 ألف جنيه للطن

أكد طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن الزيادة في سعر الحديد حاليا ترجع إلى عدم وجود المادة الخام، وعدم توافرها بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن روسيا و أوكرانيا أكثر الدول التى يتم استيراد خام الحديد منهم.

ولفت إلى أن أسعار الحديد ارتفعت إلى 18 ألف جنيه للطن، وهذا سيكون له تأثير على سعر الوحدات السكنية.

وأشار إلى أن أسعار الحديد ترتفع بشكل عالمي، حيث يسجل الحديد ارتفاعات غير مسبوقة، موضحا أن أسعار الحديد شهدت من قبل ارتفاع وانخفاضا، وهو ما يؤكد أن هناك بورصة للحديد.

وأكد أن الأزمة عالمية وموجودة فى جميع الدول، فالارتفاع ليس فى مصر فقط، مؤكدًا أن مصر جزء من العالم وتتأثر بما يحدث فى أى مكان.



