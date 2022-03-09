مش هديك فلوس .. عاطل يقتل والدته بسبب المخدرات في السلام

تجرد شاب من كل مشاعر الانسانية وقام بقتل والدته داخل شقتها لرفضها إعطاءه أموالا لشراء المخدرات بمنطقة السلام.

تلقي قسم شرطة السلام أول بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة عجوز مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة مسنة مقتولة داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وتبين من الفحص والتحريات أن وراء ارتكاب الجريمة نجلها "عاطل" بسبب رفضها إعطائه مبالغ مالية لشراء المخدرات.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.