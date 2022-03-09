بعد مستشفى الولادة.. روسيا تقصف مبنى حكوميا وجامعة في ماريوبول| فيديو

حددت شبكة "سي إن إن" مبنى لإدارة المدينة وجامعة في ماريوبول، على بعد أقل من كيلومتر واحد من مستشفى الأطفال والولادة الذي يقول مسؤولون أوكرانيون إنه تعرض للقصف من قبل القوات الروسية، كموقع ثان في المدينة التي ضربتها ضربة عسكرية روسية على ما يبدو.

كما حددت الشبكة جامعة بريازوف التقنية الحكومية ومبنى إدارة مجلس مدينة ماريوبول كثاني موقع للهجوم العسكري في ماريوبول من خلال مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تحديد موقعهما الجغرافي والتحقق من صحته.

في أحد مقاطع الفيديو، يسمع صوت إنذار يتردد صداه بينما تظهر بقايا شاحنة صغيرة. ويظهر الفيديو المباني المدمرة والشوارع المغطاة بالحطام. يسمع دوي انفجارات في الفيديو، لكن من غير الواضح ما الذي يسببها.

ويسمع في الفيديو رجل يقول "هذه (PSTU)". في إشارة إلى الجامعة.

وأظهر مقطع فيديو آخر بقايا مطعم في الطابق الأرضي من أحد المباني التي تعرضت للقصف.

وقال الرجل:"في الوراء القتال لا يزال دائراً، كما تسمعون".

ويظهر مقطع فيديو ثالث أن جزءا من مبنى قد انهار.

ووقع الانفجار في مبنى الجامعة ومجلس المدينة في نفس الوقت تقريبا الذي وقع فيه الانفجار في مستشفى الأطفال والولادة.

علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم "الأربعاء"، علي القصف الروسي لمستشفى في ماريوبول، قائلاً إن “الأطفال دفنوا تحت الأنقاض”.

وكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة علي حسابة الرسمي علي “تويتر”، “القوات الروسية قصفت مستشفي للأطفال في ماريبول. الناس والأطفال تحت الأنقاض.. هذه الوحشية!”.