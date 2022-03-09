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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط اضطراري لطائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.. تفاصيل

صدى البلد

هبطت طائرة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اضطراريا مساء السبت، بعد خطابه في معتكف المانحين الذي تستضيفه اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في نيو أورليانز، وفقا لما قاله شخصان مطلعان على الأمر.

وحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، قال أحد المصادر إن الطائرة كانت في الجو لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة قبل أن يتعطل أحد المحركات وقرر قائد الطائرة الخاصة الالتفاف والعودة إلى مطار نيو أورليانز. وكانت الطائرة في طريقها إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا، ويقيم ترامب في منتجعه في مارالاجو.

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وكشف تسجيل صوتي للاتصالات بين الطيار وبرج مراقبة الحركة الجوية أن الهبوط وصف بأنه "طارئ بطبيعته"، وفقا للمصدر، الذي تم إطلاعه على التسجيل.

وبمجرد وصول الطائرة إلى الأرض، سارعت اللجنة الوطنية في الحزب الجمهوري وتواصلت مع أحد المامحين ووفرت للرئيس الأمريكي السابق طائرة أخرى.

ترامب طائرة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري نيو أورليانز هبوط

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