وزير داخلية ترامب يهاجم بايدن: مع كل أزمة تكون هناك أخطاء كبيرة

هاجم وزير الداخلية الأمريكي السابق في عهد الرئيس دونالد ترامب إدارة البيت الأبيض الحالية لجو بايدن معتبرا أنه لا يمر وقت أو أزمة دون أن ترتكب المزيد من الأخطاء، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز.



تحدث وزير داخلية ترامب السابق ريان زينكي حول سلسلة القرارات السيئة التي اتخذتها إدارة بايدن فيما يتعلق بإنتاج الطاقة الأمريكية واستقلالها.

قال ريان زينك:كما تعلم ، إنه شيء لا بأس به. في أول عامين من إدارة ترامب ، انتقلنا من 8.3 مليون برميل يوميًا إلى 12.5 مليون برميل يوميًا ،لنكون أكبر مصدر للطاقة في العالم.



تابع وزير الداخلية السابق "ولم يكن الأمر يتعلق بالوقود ، بل كان شاملاً. والآن لدينا روسيا وعلينا حظر النفط الروسي على الفور. يجب أن نوافق على مد خط أنابيب كاي ستون".



أردف، يجب أن نوافق على الحفر في احتياطي البترول الوطني في ألاسكا ، ولذلك علينا تسريع إصدار التصاريح حتى نتمكن من استخراج الغاز الطبيعي وبناء محطات تسييل له وتزويد حلفائنا بالطاقة.



وأضاف" الأمر بهذه البساطة. ومع ذلك ، فهذه الإدارة الحالية، وفي كل منعطف أو أزمة ، تتخذ القرار الخاطئ.



وقال أن إدارة بايدن ترتكب "سلسلة من الأخطاء الآن لها عواقب حقيقية لأننا لم نتمكن من وضع رادع يمنع حدوث ذلك. والآن يعاني الناس من العواقب".