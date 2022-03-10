كريم الحسيني: حنان مطاوع متربية وبنت أصول.. فيديو

قال الفنان كريم الحسينى، إنه بدأ مشروع بيع المشروبات الساخنة على الطريق وبيجيب بنزين العربية، لافتاً إلى انه يشارك أحدى الفتيات المكافحات فى هذا المشروع.

وأضاف" الحسينى"، خلال حواره لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه كان يود أن يفتح جيم أو كافية ولكن جائحة كورونا جعلة يتراجع عن هذه الفكرة لأنها أدت إلى إغلاق هذه الأماكن.

واشار إلى أنه "لا يحب كلمة التريند واتخضيت لما شوفت ردود الأفعال"، قائلاً:" ابنى قالى يابابا لما عملت مسلسل إذاعى فى البيت وعرضة على السوشيال ميديا مطلعش تريند ليه".

وتابع "ابنى اندهش بسبب تصدرى التريند بعد فيديو بيع المشروبات الساخنة على الطريق وليس بسبب أعمالى الفنية، مؤكداً أنه ألتقى بدكاترة ومهندسين لديهم مشاريع متشابهة مع مشروعة.

وأكمل، أنه وجه الشكر لكل من أشاد بما فعلته وقلت لهم "مستورة"، معلقاً:" حنان مطاوع تواصلت معى بعد تريند الفيديو.. وكانت مكالمة مؤثرة جداً لأنها متربية وبنت أصول".

