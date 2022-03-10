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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في مكالمة هاتفية.. الزمالك يطالب جنش برفض تفعيل بند الشراء لفيوتشر

صدى البلد


أكد الإعلامي محمد شبانة أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك أجرى اتصالًا هاتفيًا مع محمود جنش حارس مرمى الفريق المعار إلى فيوتشر في الأيام الماضية.


وتابع مقدم برنامج "بوكس تو بوكس": "أمير مرتضى أكد لجنش على رغبتهم في عودته الموسم المقبل وأنه سيحصل على فرصته بالمشاركة وسيتم حل كافة المشاكل التي كانت موجودة من قبل.


وواصل: "وفي الوقت ذاته طلب أمير مرتضى من جنش بالضغط على مسئولي فيوتشر لعدم تفعيل بند الشراء النهائي في عقده والذي يتضمن دفع 4 ملايين جنيه ويصبح اللاعب من حق فيوتشر.
 

إدارة الزمالك لجأت إلى اللاعب خاصة وأنه في حال رفضه ففي هذه الحالة سيتم تعطيل تفعيل بند الشراء لصعوبة بقاء اللاعب مع فيوتشر رغمًا عن إرادته.

 

 

اليوم.. المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والوداد المغربي

تقرر إقامة المؤتمر الصحفى للبرتغالي جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى الخامسة مساء اليوم الخميس قبل مباراة الوداد المغربي في دورى أبطال أفريقيا.

ويقام المؤتمر الصحفي بقاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي بحضور المدير الفني البرتغالي وأحد لاعبى الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع الوداد يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من بوروندي يضم كل من : باسيفيك نيمانا حكما للساحة، وإيميري نيونجابو مساعد أول، وباسكال نديمنزيجو مساعد ثاني، و جورجيه جاتوجاتو حكما رابعا.

ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كوڤيد ١٩ هاني الشهيدي من مصر .

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