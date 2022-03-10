عيد ميلاد يسرا.. لا تحب السوشيال ميديا وتعشق عمرو دياب

في عيد ميلادها ..

تحتفل اليوم النجمة يسرا بعيد ميلادها ٦٧ ؛ حيث تعد أحد اهم النجوم على مدار السينما والدراما .

تتمتع النجمة يسرا بشعبية كبيرة في الوطن العربي ؛ حيث عرفت بالكثير من الأعمال الناجحة وشكلت ثنائيا ناجحا مع الزعيم عادل إمام .



يسرا .. وطفولتها

اسمها الحقيقي سيفين محمد حافظ نسيم من مواليد مدينة القاهرة، عمها هو محمد نسيم ضابط المخابرات العامة المصرية الأسبق كما أنه عضو في تنظيم الضباط الأحرار، انفصل والديها وهي طفلة لذلك لم تكن حياتها سعيدة وكان والدها يعاملها بقسوة.



يسرا وبدايتها الفنية :

بدأت يسرا مسيرتها الفنية في فترة السبعينات وذلك عندما شاركت في فيلم “فتاة تبحث عن الحب” والذي تم عرضه في عام 1977، ثم شاركت في نفس العام في مسلسل “حكاية عريس وعروسة”، بدأت تتألق في العديد من الأدوار وتقدم الكثير من الشخصيات، وكانت أبرز أدوارها مع عادل إمام الذي قدمت معه أكثر من عمل فني ناجح من أهمها فيلم “جزيرة الشيطان”، فيلم “الإنس والجن” وغيرها، كما شاركت النجم الراحل أحمد زكي في أكثر من عمل أيضاً منها فيلم “الراعي والنساء”، فيلم “امرأة واحدة لا تكفي” وغيرها.

يسرا .. وأزواجها :

تزوجت يسرا من المهندس خالد سليم وهو الأخ الأكبر للفنان هشام سليم وهو الحب الحقيقي للفنانة، رغم مرور حياتها الفنية بكثير من الرجال، ولكن في حياتها الخاصة يوجد فيها شخص واحد تتحدث عنه الفنانة دائما، وهو زوجها وحب حياتها خالد سليم ، كانت قصة حبهما منذ الطفولة فقد كانوا أصدقاء منذ سن السابعة، ثم اتجه كل واحد فيه ملئ حياته، وتزوجك كل منهما وانفصلا ، والتقيا مرة أخرى وتجدد الحب مرة أخرى وقرروا الزواج مما جعل ،الفنانة يسرا تشعر بالأمان والثقة والشعور الذي افتقدته قلى حياتها وهو يثير إعجابها دائما ، فهو نقى ويفهم شخصيتها بشكل كامل ويعطيها مساحة كبيرة من الحرية لاحتوائه لها وتفهمه طبيعة عملها، لذلك استمر زواجهم سنوات طويلة أدمها الله عليهم .

وعند هروب الفنانة يسرا تذهب للجلوس على الشاطئ للاستجمام ويعتبر عشقها للبحر هواية تفعلها من وقت لآخر لتستعيد نشاطها من جديد .

كما كانت لها تجربة زواج سابقة مع رجل الأعمال الفلسطيني فادي الصفدي، ولم تستمر معه طويلاً كما أنها لم تنجب منه.



يسرا.. سفيرة النوايا الحسنة

تم اختيار النجمة المصرية يسرا لكي تكون سفيرة للنوايا الحسنة من قبل الأمم المتحدة وذلك في عام 2006، وقد أكد مصدر مسئول من الأمم المتحدة أنه قد وقع الاختيار عليها لأنها من أشهر شخصيات الوطن العربي، وكذلك لاهتمامها بقضايا الناس وقضايا المرأة ورحلتها الفنية الطويلة التي قدمت فيها العديد من الأعمال الفنية الناجحة وكذلك مشاركتها للكثير من الجمعيات الأهلية في بعض الأنشطة الاجتماعية.

يسرا..ونجوى فؤاد :

في لقاء نادر للفنانة نجوى فؤاد، من أرشيف قناة "ماسبيرو زمان"، تحدثت عن الصعوبات التي واجهتها كمنتجة سينمائية، وعن كواليس فيلم "ألف بوسة وبوسة"، والتي اعتذر ميرفت أمين عن العمل قبل أيام من بداية التصوير.

وكشفت النجمة نجوى فؤاد أن الكاتب الراحل محمد بديع سربية، قام بترشيح لها يسرا التي كانت في هذا الوقت فنانة صاعدة، حيث طلبت فؤاد مقابلتها للتعرف عليها، مؤكدة إلى أنها أنبهرت بموهبتها الشاملة فهي تجيد التمثيل والرقص والغناء.

أكدت نجوى فؤاد أنها توجهت بالشكر إلى محمد بديع سربية، بتقديم النجمة يسرا لها، حيث وصفتها بالهدية العظيمة، التي لم يجد المخرج محمد عبد العزيز أي صعوبة في التعامل معها أثناء التصوير، ورفضت أن تنسب لنفسها فضل اكتشاف موهبة يسرا، مشيرة إلى أن مكتشف موهبة يسرا هو المنتج عبده نصر.

وخلال اللقاء نجوى فؤاد، انضمت الفنانة يسرا، وتحدثت عن الفرصة التي منحتها لها الأولى، في فيلم "ألف بوسة وبوسة"، قائلة: "دعمتها في الاستعراضات، ومنحتها أهم فرصة في حياتها الفنية، وقامت بإكتشاف موهبتها في الرقص".

وتحدثت يسرا، على خلفية موهبتها في الرقص، قائلة أنها كانت راقصة باليه قبل أن تنتقل إلى التمثيل، وأشاد الموسيقار هاني مهنا بموهبتها الغنائية، لتقدم استعراض غنائي بدون موسيقى خلال المقابلة.

يسرا .. وخلافها ورغدة

حدث خلاف بين النجمة يسرا والفنانة رغدة والذي استمر طيلة 11 عام، وذلك بسبب الفنان الراحل أحمد زكي والذي قام بمنع الزيارة عنه أثناء فترة مرضه واكتفى بالفنانة رغدة أن تقيم معه، وقد توقعت يسرا أن رغدة هي السبب في منع الزيارة عنها وبالفعل قامت بطلب الزيارة ولكن رغدة رفضت ذلك ومنعتها من الزيارة مبررة ذلك أنه بناءً على رغبة أحمد زكي.

يسرا .. واعمالها في السينما :

فيلم “مايوه لبنت الأسطى محمود” في عام 1978.

فيلم “أذكياء لكن أغبياء” في عام 1980.

فيلم “على باب الوزير” في عام 1982.

فيلم “لا تسألني من أنا” في عام 1984.

فيلم “الجلسة سرية” في عام 1986.

فيلم “التعويذة” في عام 1987.

فيلم “إسكندرية كمان وكمان” في عام 1990.

فيلم “الإرهاب والكباب” في عام 1992.

فيلم “الوردة الحمراء” في عام 2000.

فيلم “عمارة يعقوبيان” في عام 2006.

فيلم “جيم أوفر” في عام 2012.

فيلم “صاحب المقام” في عام 2020

يسرا .. واعمالها الدرامية :

الشمع الأحمر – شربات لوز – الحساب يجمع – فوق مستوى الشبهات – سرايا عابدين – لو قلنا ما بنحبش –لدينا أقوال أخرى – أغنية على جسر الآمل – أوان الورد – أين قلبي – ملك روحي – لقاء على الهواء – أحلام عادية – لحظات حرجة – قضية راي عام – في أيد أمينة – خاص جدا – موعد لم يتم – عريس وعروسة – جحا وبنات الشهبندر – الفندق – الشاهد الوحيد – سيدة الفندق – رأفت الهجان – حياة الجوهري .

يسرا .. وأعمالها في المسرح

بداية ونهاية – كعب عالى – لما بابا ينام .

يسرا ..والغناء :

خاضت تجربة الغناء وذلك بتصديها للغناء أغاني منفردة ومن أشهرها «جنون الحب» و«جت نظرة عيونه»و«ثلاث دقات

يسرا وأسرار تكشفها عن حياتها لأول مرة :



ولِدت الساعة 4 صباحا، حيث ولدتها أمها عقب مشاهدتها هي وإخواتها فيلم «لحن الوفاء» في السينما، موضحة «الطلق جه وهي راكبة التاكسي».

تحب الطبخ في المنزل، «أنا جامدة في الطبيخ، بحب المحاشي بس مش بعرف أعملها، وبعمل ملوخية البوراني».

تقضي أغلب أوقاتها في المنزل بسبب كورونا، وتضطر للخروج فقط للضرورة، «كل 5 دقايق ببخ سبرتو، جالنا هس هس من كورونا، ولو عزمت حد ببقى واثقة منهم»

كانت تنوي الاعتذار عن أغنية «3 دقات»، قائلة «عندما قالوا لي: (أبو) عايزك معاه في الأغنية، رديت قلت أبو مين؟ وعرفت إن هذا اسمه وبمجرد سماعي للأغنية، طلبت المايك وعملت 16 تراك في ساعة واحدة».

عمرو دياب نجمها المفضل، «عمرو شِرح وجميل، بحب صوته وأغانيه والمعاني اللي بيقولها، مش بروح لحد كتير على المسرح، لكن الوحيد اللي ممكن أنزله عمرو».

تحب الدندنة، «ساعات كتير بدندن في البيت، بس لما يكون عندي تمرين على غنوة مثلا مغنهاش في البيت قدام خالد جوزي، يتضايق ويقولي مش عاوز صوت عالي».

لا تحب السوشيال ميديا، «فيه أذى منه، منسبش عمرنا يروح في السوشيال ميديا، بس منقدرش نبعد، فلازم الواحد يوزن، وبنبسط لما حد يقولي حاجة حلوة، بس مش برد، بشتري دماغي أوي».



يسرا .. واعتزالها الفن

فكرت يسرا في اعتزال التمثيل بعد قيام والدها بصفعها أمام الجميع في البلاتوه، وذلك عندما كان يجمعها مشهد مع الفنان حسين فهمي وكان يتوجب عليه أن يُقبل يسرا، مما أزعج والدها، وكان ذلك في فيلم "ألف بوسة وبوسة".