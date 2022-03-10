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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحمد لله.. أول تعليق لـ بنزيما بعد تسجيله هاتريك الفوز على باريس

صدى البلد

علق  كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، على  الفوز على  باريس سان جيرمان بـ 3-1 ، وتسجيله للثلاث 3 أهدف في إياب دور الـ 16فى  دوري أبطال أوروبا  ، ونشر صورة له عبر حسابة بموقع “ انستجرام ”. 

 

وعلق كريم بنزيما قائلا “ هذا هو سحر البرنابيو ، سحر مدريد. شكرا لكل المعجبين .. هلا مدريد .. الحمد لله ”. 

 

و حجز فريق ريال مدريد الإسباني مقعدًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ريال مدريد الإسباني 3-1 في إياب دور الـ 16.

لاعبو باريس سان جيرمان سيطروا على الشوط الأول من المباراة، وكانوا قريبين من ذلك عن طريق مبابي في الدقيقة السابعة، لكن كورتوا تصدى لتسديدته الأرضية.

مبابي كان مكمن الخطر الأول على مرمى ريال مدريد، وانفرد بمرماهم في الدقيقة 13 لكن كورتوا تصدى ببراعة لتسديدته.

ريال مدريد حاول على استحياء التسجيل، وكان قريبًا من ذلك في الدقيقة 25 عن طريق بنزيما، لكن دوناروما تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 39، استغل نيمار مساحات فارغة في ملعب ريال مدريد ليمرر الكرة لمبابي، الذي وضع الكرة في شباك كورتوا بيمناه ، مانحًا التقدم لفريقه.

وفي الشوط الثاني، قلب بنزيما الموازين، حيث افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 62 بعد ضغطه على دوناروما ليستغل ذلك ويضع الكرة في الشباك.

بنزيما عاد ليسجل هدفين متتالين لـ ريال مدريد في الدقيقتين 76، 78، ليقود فريقه للتقدم في مجموع المباراتين بنتيجة 3-2 والتأهل للدور المقبل.

كريم بنزيما باريس سان جيرمان دوري ابطال أوروبا انستجرام باريس

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