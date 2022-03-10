عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. محطات في مشوار هيفاء وهبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تحتفل اليوم الخميس؛ النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بعيد ميلادها ؛ والتي تعد أحد ايقونات الجمال في الوطن العربي .


حياتها الشخصية

ولدت الفنانة هيفاء وهبي في العاشر من مارس عام 1972 من أب لبناني وأم مصرية بجنوب لبنان، وفي التسعينيات، تزوجت  من ابن عمها نصر فياض عندما كانت تبلغ من العمر 18 عاماً فقط، وسافرت معه إلى نيجيريا حيث كان يعمل هنا،   وخلال فترة الحمل  عادت هيفاء إلى لبنان وانفصلت عن فياض وأنجبت منه ابنة واحدة هي زينب.

بعدها تزوجت هيفاء من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في 24 أبريل عام 2009 في بيروت، وكان من بين ضيوف حفل الزفاف المطربة أنستاشيا، كارمن إلكترا، شون كومبس، جوجوش، نوال الزغبي، نجوى كرم، راغب علامة، وشيرين عبد الوهاب، وقد أنفصلت  هيفاء عن أحمد أبو هشيمة في نوفمبر عام 2012.


بداية المشوار

فازت  هيفاء وهبي بلقب ملكة جمال جنوب لبنان وهي في السادسة عشرة ، أصدرت وهبي ألبومها الأول في عام 2002  بعنوان "هو الزمان"، وفي عام 2005  أصدرت ألبومها الثاني تحت عنوان "بدي عيش"، وقد لاقت الأغنية المنفردة التي تحمل عنوان "يا حياة قلبي" نجاحاً شعبياً كبيراً، وذلك بعدما صدرت عَقب إغتيال السياسي اللبناني رفيق الحريري، وعنوان الألبوم  يدور حول "الحرية ، التي تعتبر من أبسط حقوق الإنسان"،  وتُعتبر أغنية  أصبحت أغنية "أنا هيفاء" التي صدرت في عام 2005 شرارة الشهرة الواسعة للفنانة اللبنانية حيث ذاع صيت تلك الأغذية بطريقة كبيرة في ذلك الوقت

وفي عام 2006، أصدرت "  أغنية بوس الواوا، التي تم استخدامها لاحقاً في إعلان لإحدى الشركات، كما تم التصويت عليها كأغنية العام في عام 2006 من قبل راديو سكوب وصوت الموسيقى

وفي 2008 بدأت هيفاء مشوارها السينمائي حيث تألقت  في فيلم Sea of ​​Stars الذي أنتجته شركة بيبسي، إلى جانب كارول سماحة وأحمد الشريف ووائل كفوري وبريجيت ياجي ورويدة المحروقي.

و في 4 يوليو 2008 ، أصدرت وهبي ألبومها الثالث "حبيبي أنا" والذي أحتوى على 15 أغنية بما في ذلك الأغنية الرئيسية "مش قادرة أستنى".

2010-2012: بيب هيفا وملكة جمال الكون

أصدرت هيفا البوم خاص للاطفال في مارس عام 2010 من إنتاج شركة روتانا للتسجيلات

وفي  صيف 2013، أطلقت هيفاء أغنيتها "غلا غلا"، و بعدها بعام، وقعت مع شركة طارق فريتخ ، وأطلقت وهبي أغنيتها الجديدة "فرحانة" في 21 يونيو 2014.

وقد دخلت هيفاء وهبي مجال التمثيل التلفزيوني والسينمائي وشاركت في بطولة العديد من الأفلام والمسلسلات، منها "دكان شحاتة"، "حلاوة الروح"، "مريم"، "الحرباية"، "لعنة كارما".

نالت هيفاء وهبي العديد من الجوائز، منها جائزة "Big Apple Music Awards" كأفضل فنانة في الشرق الأوسط، و"جائزة الفنان الأكثر شعبية" من قبل "مجلة بيبول" عن ألبومها "هوا"، كما صُنفت ضمن "قائمة أكثر 100 شخصية عربية مشهورة" لعام 2017 من قبل مجلة " فوريس"

هيفاء وهبي الفنانة هيفاء وهبي النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لبنان اليوم الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أحمد فتحي لاعب بايونيرز أثناء الوضوء لأداء الصلاة

بعد أسبوعين على زواجها.. حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز

رئيس الزمالك يعلن تعيين عمرو زكي رسميا بالقلعة البيضاء

هبوط ثانٍ.. سعر الذهب يفاجئ الجميع ويتراجع 18 جنيها للجرام

التموين: السكر بـ 10.5 جنيه والأرز بـ 8 في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

أوكرانيا تمنع تصدير القمح والشوفان والذرة والسكر والماشية الحية واللحوم

آخر يوم في أمشير.. الأرصاد: موجة أتربة وانخفاض درجات الحرارة غدا الخميس|فيديو

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

موضوعات متعلقة

بعد ظهورها ببدلة رقص في البحث عن علا.. هند صبري: أحترم مهنتي|صور

السبت .. عزاء السيناريست يسري الجندي بمسجد الحامدية الشاذلية

حذف البرومو الدعائي الأول لمسلسل "جزيرة غمام" بعد طرحه على "WATCH IT"

محمود العسيلى يطرح أغنية في مكان ما على يوتيوب

مصرع فنان أوكراني شهير خلال مشاركته في الحرب ضد روسيا.. تفاصيل

أحمد جمال يطرح أغنية أنا هنا على يوتيوب

الدعاء يغير الأقدار.. دخول والد إسلام إبراهيم العناية المركزة

ليلى علوي وغادة عادل.. عين الحسود تصيب نجمتي مسلسل منورة بأهلها

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الخميس ١٠-٣-٢٠٢٢ والقنوات الناقلة

قرد مفترس يمسك بطائر ويقتله بوحشية في مقاطعة بريطانية| فيديو

لقائدي الطائرات.. التحليق فى هذه الأماكن يعرضك لـ الحبس سنتين وغرامة 5 آلاف جنيه

30 ألف جنيه مكافأة تحفيزية قبل مواجهة صن داونز للاعبي الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز

أخبار العالم| قصف روسي على مستشفى أطفال في ماريوبول والنقد الدولي يدعم أوكرانيا بـ1.4 مليار دولار

الإفرازات البنية.. الإفتاء توضح متى تكون مانعة للمرأة من الصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موتهم محتوم للأسف.. تحذير شديد من فيروس التهاب الدماغ “الياباني”

غارقة من 107 أعوام.. العثور على سفينة مذهلة في القطب الجنوبي| شاهد

القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر الشريف

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

فيديو

تستعد لحفل زفافها بعد العيد..حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز يثير ضجة

غباء وجهل.. ماذا قال السيسي عن “أهل الشر” في الندوة التثقيفية 35

البحوث الفلكية: أعمال إنشاء القطار الكهربائي وراء أصوات الانفجار بمنطقتي سقارة والمعادي

شهداء بلدنا.. القوات المسلحة تستعرض تضحيات وبطولات خير أجناد الأرض

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ