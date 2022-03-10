نجم الأهلي: أرفض اعتزال عبد الله السعيد وشيكابالا

أكد محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، أنه يرفض اعتزال الثنائي عبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق شيكابالا فى نهاية الموسم الحالي.

وقال عبد الجليل فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "أرفض اعتزال الثنائى وعبد الله السعيد كان أفضل اللاعبين فى مباراة بيراميدز والأهلي فهو لاعب مميز للغاية ومازال أمامه موسمين".

وأضاف: "شيكابالا لاعب ممتع والجماهير تحب تشاهده ولا يزال أمامه موسم على الاقل فهو يقدم كرة قدم من نوع خاص".



عبد الجليل: بيراميدز من أفضل 10 أندية فى أفريقيا

وأكد محمد عبد الجليل أن فريق بيراميدز من أفضل 10 أندية فى قارة أفريقيا.

وقال عبد الجليل : "هناك هجمات لفريق بيراميدز أمام الأهلي كانت خطيرة وكان من الممكن أن تقلب نتيجة المباراة وهذا الفريق من أفضل 10 أندية أفريقيا فهو يملك العديد من اللاعبين المميزين".

وأضاف: "إيهاب جلال غير مسؤول عن خسارة بيراميدز ولكنه تأخر فى إجراء التغييرات، وهدف عمرو السولية الأفضل هذا الموسم".