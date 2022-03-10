عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

صدى البلد

 

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره صن داونز مساء السبت المقبل ١٢ - ٣ - ٢٠٢٢ بدور المجموعات ب دوري ابطال افريقيا على أرض ملعب لوفتوس فيرسفيلد

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز 

 

تنطلق مساء السبت المقبل مباراة الأهلي وصن داونز بدور المجموعات ب دوري ابطال افريقيا  بجنوب افريقيا في تمام الساعه الثالثة عصرا بتوقيت القاهره والرابعه بتوقيت مكة المكرمة 

 

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز 


تذاع مباراة الأهلي وصن داونز عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية الناقلة الحصرية لمباريات دوري أبطال أفريقيا

 

txt

نجم الأهلي: أرفض اعتزال عبد الله السعيد وشيكابالا

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره فريق صن داونز يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكان الفريق قد حقق الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
 

ساعات قليلة ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره صن دوانز ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد المباراة المقبلة أمام صن دوانز بمثابة نهائي مبكر نظراً لرغبة المارد الأحمر في تحقيق الفوز عقب الهزيمة التي تلقائها باستاد القاهرة بهدف نظيف.

ويخوض لاعبو الأهلي المباراة أمام صن دوانز بروح معنوية مرتفعه عقب تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على نظيره بيراميدز في الدوري المصري.

وفيما يلي نرصد لكم أبرز استعدادات النادي الأهلي لمواجهة صن دوانز:

وصول بعثة الأهلى إلي جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز
حرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار جوهانسبرج برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة وطارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس الإدارة. واستقبل السفير البعثة واطمئأن على كافة الأمور والترتيبات الخاصة باللقاء.

استقبال خاص لـ بعثة الاهلي في جنوب أفريقيا
حرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار جوهانسبرج برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة وطارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس الإدارة

الدوري الممتاز بيراميدز عبد الله السعيد الدوري المصري الأهلى Sports Fitness ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أحمد فتحي لاعب بايونيرز أثناء الوضوء لأداء الصلاة

بعد أسبوعين على زواجها.. حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز

رئيس الزمالك يعلن تعيين عمرو زكي رسميا بالقلعة البيضاء

هبوط ثانٍ.. سعر الذهب يفاجئ الجميع ويتراجع 18 جنيها للجرام

التموين: السكر بـ 10.5 جنيه والأرز بـ 8 في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

أوكرانيا تمنع تصدير القمح والشوفان والذرة والسكر والماشية الحية واللحوم

آخر يوم في أمشير.. الأرصاد: موجة أتربة وانخفاض درجات الحرارة غدا الخميس|فيديو

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

موضوعات متعلقة

نجم الأهلي: أرفض اعتزال عبد الله السعيد وشيكابالا

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الخميس ١٠-٣-٢٠٢٢ والقنوات الناقلة

قرد مفترس يمسك بطائر ويقتله بوحشية في مقاطعة بريطانية| فيديو

لقائدي الطائرات.. التحليق فى هذه الأماكن يعرضك لـ الحبس سنتين وغرامة 5 آلاف جنيه

30 ألف جنيه مكافأة تحفيزية قبل مواجهة صن داونز للاعبي الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز

أخبار العالم| قصف روسي على مستشفى أطفال في ماريوبول والنقد الدولي يدعم أوكرانيا بـ1.4 مليار دولار

الإفرازات البنية.. الإفتاء توضح متى تكون مانعة للمرأة من الصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موتهم محتوم للأسف.. تحذير شديد من فيروس التهاب الدماغ “الياباني”

غارقة من 107 أعوام.. العثور على سفينة مذهلة في القطب الجنوبي| شاهد

القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر الشريف

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

فيديو

تستعد لحفل زفافها بعد العيد..حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز يثير ضجة

غباء وجهل.. ماذا قال السيسي عن “أهل الشر” في الندوة التثقيفية 35

البحوث الفلكية: أعمال إنشاء القطار الكهربائي وراء أصوات الانفجار بمنطقتي سقارة والمعادي

شهداء بلدنا.. القوات المسلحة تستعرض تضحيات وبطولات خير أجناد الأرض

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ