موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره صن داونز مساء السبت المقبل ١٢ - ٣ - ٢٠٢٢ بدور المجموعات ب دوري ابطال افريقيا على أرض ملعب لوفتوس فيرسفيلد

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

تنطلق مساء السبت المقبل مباراة الأهلي وصن داونز بدور المجموعات ب دوري ابطال افريقيا بجنوب افريقيا في تمام الساعه الثالثة عصرا بتوقيت القاهره والرابعه بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز



تذاع مباراة الأهلي وصن داونز عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية الناقلة الحصرية لمباريات دوري أبطال أفريقيا

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره فريق صن داونز يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكان الفريق قد حقق الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



ساعات قليلة ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره صن دوانز ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد المباراة المقبلة أمام صن دوانز بمثابة نهائي مبكر نظراً لرغبة المارد الأحمر في تحقيق الفوز عقب الهزيمة التي تلقائها باستاد القاهرة بهدف نظيف.

ويخوض لاعبو الأهلي المباراة أمام صن دوانز بروح معنوية مرتفعه عقب تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على نظيره بيراميدز في الدوري المصري.

وفيما يلي نرصد لكم أبرز استعدادات النادي الأهلي لمواجهة صن دوانز:

وصول بعثة الأهلى إلي جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز

حرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار جوهانسبرج برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة وطارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس الإدارة. واستقبل السفير البعثة واطمئأن على كافة الأمور والترتيبات الخاصة باللقاء.

استقبال خاص لـ بعثة الاهلي في جنوب أفريقيا

حرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار جوهانسبرج برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة وطارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس الإدارة