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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يفاوض مصطفى محمد للعودة الموسم المقبل

صدى البلد


أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس": "علم "بوكس تو بوكس" أن إدارة نادي الزمالك فتحت خط مفاوضات قوي مع مصطفى محمد مهاجم فريق جالطة سراي التركي لضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.


وتابع: "جاءت مفاوضات الزمالك مع مصطفى محمد لاستطلاع رأيه والتعرف على موقفه بشأن العودة من جديد إلى الفريق وحقيقة تلقيه عروض أوروبية في الفترة الحالية.


وواصل: "إدارة الزمالك علمت بإن اللاعب غير مرتاح مع جالطة سراي بجانب عدم وجود عروض احتراف له من الأساس وهو ما دفعهم للضغط على اللاعب وتكثيف خط المفاوضات معه.

 

اليوم.. المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والوداد المغربي

تقرر إقامة المؤتمر الصحفى للبرتغالي جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى الخامسة مساء اليوم الخميس قبل مباراة الوداد المغربي في دورى أبطال أفريقيا.

ويقام المؤتمر الصحفي بقاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي بحضور المدير الفني البرتغالي وأحد لاعبى الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع الوداد يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من بوروندي يضم كل من : باسيفيك نيمانا حكما للساحة، وإيميري نيونجابو مساعد أول، وباسكال نديمنزيجو مساعد ثاني، و جورجيه جاتوجاتو حكما رابعا.

ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كوڤيد ١٩ هاني الشهيدي من مصر .

 

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