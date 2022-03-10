عاصفة ترابية بسيناء تؤثر على حركة الشحن في ميناء العريش البحري

تتعرض محافظة شمال سيناء، إلى عاصفة ترابية وهبوب رياح باردة مثيرة الرمال، صاحبها انخفاض كبير فى درجات الحرارة، وصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، كما ارتفعت أمواج البحر وزادت معها حركتا المد والجذر، ما أثر على حركة الشحن في ميناء العريش البحري، وكذلك على حركة المواطنين في الأسواق التجارية والشوارع والسفر على الطرق السريعة.

وقد تسببت العاصفة وارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط، في توقف حركة الشحن بميناء العريش البحري بسبب سرعة الرياح، وكذلك نشاط الصيد، حيث سيتم إعادة حركة الشحن من خلال الميناء، عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية لتصدير الثروات التعدينية.



درجة الاستعداد

من جانبه، أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استمرار رفع درجة الاستعداد لدى جميع الأجهزة المعنية بمديريات الخدمات ومجالس المدن لمواجهة الظروف الجوية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمتابعة المستمرة للعمل على إزالة الكثبان الرملية التي أدت إلى حدوث إغلاق جزئي لبعض الطرق.

وتم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.

وقد سارعت مجالس المدن في الحسنة ونخل وبئر العبد للعمل على إزالة الكثبان الرملية التي تراكمت على الطرق، وإعادة فتحها أمام حركة السيارات.

