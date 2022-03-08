الأرانب البرية.. لحوم وفراء ناعم وأذنان طويلتان للاستماع إلى الخطر

يعتبر أرنب المنازل، حيوان ثدي مستأنس يلجأ الإنسان الي تربيته ، من أجل لحومه وفرائه الناعم، كما أنه يربى أحياناً كحيوان اليف.

حيث تتطلب تربية الأرانب عناية خاصة، ذلك أنها من الحيوانات شديدة الحساسية للأمراض والظروف البيئية المختلفة، لكن أرانب الصحراء" الأرنب البري" اسمه باللغة الانجليزية Hare ، لديه أذنان طويلتان جداً ، ولا يوجد لعيونه جفون ، وهذا ما يميزهم عن الأرانب العادية ، وهذه الأذنين الكبيرة تساعد الأرانب على البقاء في حالة تأهب والاستماع بوضوح شديد إلى الخطر الذي ينتظرهم. انتبه لكل الأخطار التي تقترب منك، وبالتالي تساعدها في عملية الهروب بسرعة.

و كلما كبرت الأذن، زاد حجم قدرة الأرنب أو الكائن الحي على جمع كميات أكبر من الموجات الصوتية، وعلى هذا فإن حاسة السمع قوية جدا في أرانب الصحراء وهذا ما يميزها عن غيرها من الحيوانات.

وهي تمتلك أسناناً قاطعة في مقدمة الفك لتساعدها على قطع الخضروات والفواكه، كما أن لديها حاسة شم قوية. والأرانب لا تمشى أو تجري مثلما تفعل سائر الحيوانات رباعية الأرجل، وإنما يتحرك الأرنب وثباً على رجليه الخلفيتين الأكثر طولاً وقوة من رجليه الأماميتين ، حيث يستعمل الأرنب رجليه الأماميتين عندما يتحرك.

وقال المهندس عبد الله الحجاوي رئيس جمعية حماية البيئة بشمال سيناء، ان الأرانب تقوم بحفظ توازنها مستخدمة الأرجل الأمامية، وتساعد قدماه الخلفيتان بشكلهما الطويل على الجري بسرعة كبيرة ، عندما يجري هذا الأرنب يأخذ مسارات متعرجة و بجانبها يقوم بقفزات كبيرة .. لذا فإن سرعة الأرنب الهارب في قفزات متعرجة يمكن أن تصل إلى 30 كم / ساعة ، تطبل الأرانب على الأرض بأرجلها الخلفية ، و تقفز بسرعات كبيرة للفرار من الأعداء

أضاف أن الأرنب البري لا يقوم بحفر جحراً كبيراً ، بل يقوم بالاستراحة في حفرة صغيرة وحيداً يتخذها مسكناً له .. حيث تعيش الأرانب البرية، أو أرانب الصحراء، في الغالب تحت الأرض للاختباء وحماية أنفسهم من الخطر، ولكن تظل آذانهم بارزة بالخارج للسماح لهم بسماع الأصوات التي تشكل خطورة عليهم، ولدى أرانب الصحراء حاسة شم قوية لنفس الغرض، وهو استكشاف وحماية نفسك من الخطر.

هدفا للصقور

حيث عادةً ما تكون الأرانب البرية هدفاً للصقور والطيور الجارحة، لذا كانت الأرانب أحد أفضل أهداف رحلات الصيد، إما عن طريق القنص بالطيور أو بالكلاب السلوقية، حتى أنه تجري سباقات للكلاب السلوقية يكون الهدف فيها شكل أرنب بري يجري على قضبان حول المضمار.

وتتقاتل حيوانات الأرانب البرية خلال وقت التزاوج فتضرب بعضها بعضاً بالاقدام الأمامية ، وصغار الارانب المولودة حديثاً لديها وبر ويمكنها الرؤية مباشرة بعد الولادة ،.

ويإمكانها تناول العشب أيضا ، لان انياب الأرنب البري ليست مغلفة بالعاج من الجهة الداخلية ، وهي تنمو باستمرار ،لذلك فإن الأرنب البري مضطر على الأكل بشكل دوري كي تهرئ أسنانه ، وإلاً فإن قواطعه ستطول كثيراً ويكون غير قادر على الأكل .

ويتمتع الأرنب بجسم بيضاوي جيد التغذية وأذنان كبيرتان إلى حد ما يصل طولهما إلى 10 سم ، ويتراوح حجم جسم البالغين من 20 إلى 55 سم ، ويتراوح وزن الأرنب من 400 جم إلى 2 كجم أو أكثر ، ويمتلك الأرنب جهازًا هضميًا فريدًا: يبلغ حجمه 10 أضعاف حجم معدته.