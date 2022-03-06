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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء 200 منزل بدوي لخدمة الصيادين ببحيرة البردويل

انشاء قري جديدة في
انشاء قري جديدة في سيناء

قال اللواء الدكتور  محمد عبد الفضيل شوشه ، محافظ شمال سيناء ، إنه يجري إنشاء  200 منزل  بدوي  بيت  بقري الصيادين  ببءر العبد  لخدمة الصيادين  العاملين ببحيرة البردويل  بما يحقق الاستقرار لغيرهم بجوار مكان العمل  فى بحيرة  البردويل.

حيث تم اختيار موقعين لإقامة المنازل  شرق مدينة بئر العبد الأول فى نطاق  اغزيوان  قرية السادات والثاني فى نطاق قرية التلول.

 

خدمات متكاملة

مشيرا ، إلي أن القري تضم المساكن الجديدة  للإقامة ، ومناطق خدمات متكاملة شرعت الدولة فى توفيرها  لأسر العاملين  ببحيرة البردويل والتي ينتظر الانتهاء منها خلال عام،.

 وقال ان هذه القري  تخدم نحو  1228 صيادا يعملون على مراكب صيد مسجلة رسميا وغيرهم الآلاف من الصيادين الآخرين العاملين فى النشاط ، .

وأكد، على أن هذه القري  الجديدة ، تساهم فى تحقيق  الاستقرار في حياة الصيادين ، فضلا عن  تكوين تجمعات عمرانية جديدة فى المنطقة .

منزل بدوي الصيادين بحيرة البردويل

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