إنشاء 200 منزل بدوي لخدمة الصيادين ببحيرة البردويل

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه ، محافظ شمال سيناء ، إنه يجري إنشاء 200 منزل بدوي بيت بقري الصيادين ببءر العبد لخدمة الصيادين العاملين ببحيرة البردويل بما يحقق الاستقرار لغيرهم بجوار مكان العمل فى بحيرة البردويل.

حيث تم اختيار موقعين لإقامة المنازل شرق مدينة بئر العبد الأول فى نطاق اغزيوان قرية السادات والثاني فى نطاق قرية التلول.

خدمات متكاملة

مشيرا ، إلي أن القري تضم المساكن الجديدة للإقامة ، ومناطق خدمات متكاملة شرعت الدولة فى توفيرها لأسر العاملين ببحيرة البردويل والتي ينتظر الانتهاء منها خلال عام،.

وقال ان هذه القري تخدم نحو 1228 صيادا يعملون على مراكب صيد مسجلة رسميا وغيرهم الآلاف من الصيادين الآخرين العاملين فى النشاط ، .

وأكد، على أن هذه القري الجديدة ، تساهم فى تحقيق الاستقرار في حياة الصيادين ، فضلا عن تكوين تجمعات عمرانية جديدة فى المنطقة .