عقد الملتقى الأول لخريجي المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

نظمت وحدة التدريب ومتابعة الخريجين بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش محافظة شمال سيناء، الملتقى الأول لخريجي المعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا للعام الجامعي 2022/2021م.، تحت رعاية دكتور علي حسين العبد.. وقد دارت محاور الملتقي حول العديد من المحاور اهمها:



_ مقترحات الخريجين وأولياء الأمور وأصحاب العمل لتطوير الاداء والبرامج الدراسيه في المعهد بما يجعلها اكثر ملائمه لسوق العمل

_ كيفيه تفعيل دور الخريجين في دور الخريجين في خدمة المجتمع المحلي

_ نظرة اصحاب تجاه خريجي المعهد

_ رؤيه مستقبليه لفتح مجالات العمل لخريجي المعهد وتوفير فرص عمل لهم .

حضر الملتقي العديد من خريجي المعهد والشخصيات العامه ورموز من ابناء سيناء وقياداتها .

أنشطة ومبادرات



افتتح الملتقي عميد المعهد الدكتور كمال مراد عميد المعهد، والذي رحب فيها بالحضور من الطلاب ورموز المجتمع والقيادات النقابيه والتعليميه.، مؤكدا علي شكره لمحافظ شمال سيناء، واعضاء الهيئه البرلمانيه علي دعم كافة انشطه ومبادرات المعهد بما يكفل دعم ابناء المعهد .

واكد علي اهمية الخريجين ودورهم والتركيز علي تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات والخبرات التي تؤهلهم لدخول سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي وبما يلبي احتياجات برامج التنميه الحاليه والمستدامة وخططها ، وفتح الباب لبناء تجربه رائده في تواصل الخريجين مع معهدهم وتحقيقا لرسالة المعهد في خدمة المجتمع المدني.