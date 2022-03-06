«الشباب والرياضة» بشمال سيناء تنظم برنامجاً تدريبياً للفتيات على أعمال التطريز

ينفذ مركز التدريب و المشروعات بمديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء، برنامجاً تدريبياً للفتيات على أعمال التطريز السيناوي، وذلك بمراكز شباب القرى والمدن للفتيات بالمرحلة العمرية من سن 18 إلى 45 عاماً، تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

الحرف اليدوية والتراثية

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إلى أن البرنامج التدريبي يأتى في إطار توجهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وحرص الدولة على إقامة معارض للتسويق لهذه المنتجات ومساعدة العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلي.. خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، وذلك اتساقاً مع خطة الوزارة لتقديم الدعم للشباب والفتيات.

وأضافت فوزية المطري مسؤول ملف السكان بمديرية الشباب والرياضة، أن التدريب من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب في مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية.، وانه من خلال البرنامج يتم تدريب الفتيات والسيدات المشاركات على أعمال التطريز السيناوي، من خلال متخصصين في هذا المجال.

وأشارت إلى أن التسجيل للاشتراك في الدورات بمختلف مراكز الشباب اعتبارًا من مطلع الأسبوع الجاري.