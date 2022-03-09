صحة سيناء: تنفيذ الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال

تستعد مديرية الصحة بشمال سيناء ، لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال مع الفرق العاملة بالإدارات الصحية علي مستوى المحافظة، والمقرر تنفيذها يوم الأحد ٢٧ مارس الجاري ولمدة ٤ أيام.، من أجل الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وقال الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي بالمحافظة، أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المتواجدين بالنطاق الجغرافي لفرق التطعيم من سن يوم وحتى سن خمس سنوات بالمجان سواء كانوا مصريين أو أجانب من المقيمين علي أرض المحافظة.

تحديث الخرائط

وأضاف رمضان ، انه تم تحديث الخرائط الخاصة بفرق التطعيم والتشديد على تحديد المناطق الحدودية والأماكن عالية الخطورة و التي يوجد صعوبة في الوصول إليها.

وأكد علي أهمية تدريب الفرق على فن التعامل مع الجمهور وإزالة المعوقات السابقة مع ضرورة تحقيق أهم أهداف الحملة وهي الوصول إلى المستهدف .

وشدد ، على صلاحية معدات سلسلة التبريد وذلك حفاظا على كفاءة الطعوم وتوزيعها وان التطعيم من سن يوم وحتى خمس سنوات وان التطعيم بالمجان للمصريين وغير المصريين من منزل الي منزل وبجميع المراكز الحضرية والوحدات الصحية والمستشفيات .

وأكد علي أهمية دور المشرف للمرافق للحملة في الإعداد والتجهيز والتنفيذ أثناء الحملة . مشيرا الي اهمية دور المراقبين الصحيين والتمريض في إنجاح الحملة .

