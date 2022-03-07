يوم رياضي للترفيه عن الأطفال والشباب بقرى غرب الشيخ زويد

نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، قافلة ويوم رياضى للشباب بقرى مناطق غرب مدينة الشيخ زويد للترقية عن الأطفال والشباب في قري وتجمعات منطقة الغراء.

وقال كليب راشد مصبح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن هذا النشاط يأتى فى إطار خطة الوزارة لتنفيذ برامج القوافل الرياضية للوصول لكافة الشباب فى القرى والأحياء بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وتحت إشراف اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، وسعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد .

وأشار، الي انه تم توجيه القافلة لمنطقة تجمعات الغراء غرب الشيخ زويد ، حيث أجريت مباريات رياضية بين الشباب من مختلف التجمعات السكانية والقرى المجاورة

نشاط القافلة

وقالت عزة محمود مسئول مديرية الشباب والرياضة ، انه نشاط القافلة تضمن:

رسم علم مصر على وجوه الأطفال الصغار والشباب ، ثم تنظيم العاب متنوعة للصغار، اعقبها مباريات للشباب من اعمار مختلفة من أبناء منطقة الغراء والمناطق المجاورة لها وهى الشلاق وقبر عمير والعبيدات وغيرها من التجمعات ، اعقبه تسليم هدايا مقدمة من المديرية للمشاركين من الشباب والأطفال .

وقال محمد جمعة، وكيل ادارة الشيخ زويد الرياضية انه تم تنظيم الفعالية بقرى الشلاق وقبر عمير، وهى ضمن قوافل تستهدف الوصول للشباب تنفيذا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة بحضور الشباب وعدد كبير من الرموز ومشايخ العائلات من ابناء هذه المناطق، والذين شاركوا فى توزيع الهدايا على الشباب تشجيعا لهم .

وقد أعرب اهالى تجمعات الغراء ، عن تقديرهم لدور وزارة الشباب والرياضة فى تنفيذ أول فعالية من نوعها فى مناطقهم، أملين في تواصل هذه الفعاليات، وتبنى وزارة الشباب والرياضة إقامة مركز للشباب بالمنطقة يتيح لهم ممارسة الأنشطة المتنوعة .