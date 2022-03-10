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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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في خاركييف.. إزالة أنقاض مبانٍ مهدمة بعد قصف جوي روسي|شاهد

إزالة أنقاض مبانٍ
إزالة أنقاض مبانٍ مهدمة بعد قصف جوي روسي

عرضت فضائية "العربية"، مقطع فيديو يرصد إزالة أنقاض مبانٍ مهدمة بعد قصف جوي روسي في خاركييف.

وأوضح المقطع أن خدمات الطوارئ الأوكرانية تزيل أنقاض مبانٍ مهدمة بعد التعرض لقصف جوي روسي كبير أدى إلى هدمها.

وقد أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، بوقوع ضحايا وجرحى في قصف روسي على مجمع سكني في مدينة سومي.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن روسيا نشرت في أوكرانيا 100% تقريبا من القوات التي حشدتها للغزو.

فيما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن جنود الخدمة الإلزامية في الجيش الروسي لم ولن يشاركوا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الروسي، أن العملية في أوكرانيا سينجزها فقط العسكريون المحترفون. 

قصف جوي روسي فضائية العربية خاركييف خدمات الطواريء الأوكرانية وكالة الأنباء الأوكرانية مدينة سومي

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