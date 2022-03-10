في خاركييف.. إزالة أنقاض مبانٍ مهدمة بعد قصف جوي روسي|شاهد

عرضت فضائية "العربية"، مقطع فيديو يرصد إزالة أنقاض مبانٍ مهدمة بعد قصف جوي روسي في خاركييف.

وأوضح المقطع أن خدمات الطوارئ الأوكرانية تزيل أنقاض مبانٍ مهدمة بعد التعرض لقصف جوي روسي كبير أدى إلى هدمها.

وقد أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، بوقوع ضحايا وجرحى في قصف روسي على مجمع سكني في مدينة سومي.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن روسيا نشرت في أوكرانيا 100% تقريبا من القوات التي حشدتها للغزو.

فيما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن جنود الخدمة الإلزامية في الجيش الروسي لم ولن يشاركوا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الروسي، أن العملية في أوكرانيا سينجزها فقط العسكريون المحترفون.