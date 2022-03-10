قبل انطلاقه اليوم| تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى بـ سوهاج

تنطلق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بسوهاج، مساء اليوم الخميس، والذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والمحافظة، في الفترة من 10 حتى 12 من شهر مارس الجاري.

يحيى اليوم الخميس النجم هشام عباس أولى حفلات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج.

ويضم المهرجان الذي ينطلق يوميًا في الساعة السابعة مساءً 3 حفلات على مدار أيام المهرجان، يحيها الفنانين هشام عباس، علي الحجار، مدحت صالح، بحضور العديد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي محافظة سوهاج.

أكدت عبد الدايم أن رايات التنوير تشمل كافة ربوع مصر باعتبارها أحد مفردات التنمية التي تعزز بناء الإنسان وأضافت أن مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء يعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج وياتى كنموذج للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة بهدف ترسيخ دور القوى الناعمة فى تطوير المجتمع واعادة تشكيل الوعى ، وأكدت علي اهمية دور الثقافة والفنون في الترويج للحضارة المصرية مشيرة الي استمرار تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء مصر .

ووجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار التهنئة لوزيرة الثقافة وشعب محافظة سوهاج بإطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى و الغناء، مشيداً بالتعاون البنّاء المثمر مع وزارة الثقافة والمحافظة، والذى نجح فى استعادة واستئناف الملتقيات الثقافية والفنية المتميزة، معرباً عن ثقته فى تأثير هذه الفعاليات إيجابياً فى مكانه ووضع المحافظة سياحياً، مؤكداً على أن الأنشطة الثقافية فى المواقع الأثرية، خاصة فى الصعيد، تُبرز الوجه الحضاري لمصر وتراثها العريق وتعمل على جذب اهتمام المواطنين للفن والإبداع، وزيادة وعيهم الثقافي والحضاري وشغفهم بالفن الراق ما يمثل أحد أهداف إستراتيجية وزارة السياحية و الآثار للتنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن محوراً خاصاً عن تعزيز المشاركة المجتمعية والموارد البشرية عن طريق دمج وإشراك المجتمعات المحلية في عملية التنمية المستدامة و الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية