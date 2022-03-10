فيديو يثير الجدل لطالبة يابانية تشرب الشاي في مج الملكة الملكة إليزابيث

أثارت طالبة تبادل طلابي يابانية تعيش في إنجلترا منذ ما يزيد عن 100 يوم الجدل عبر فيديو لها على تطبيق «تيك توك» بـ مج يحمل صورة الملكة إليزابيث.

وكانت الفتاة اليابانية تشرب الشاي في مج يحمل صورة الملكة إليزابيث مع كتابة عبارة مسيئة تقول « أنا آكل البجع» والتي تسببت في منع بيعه على «أمازون».

وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية حمل الفيديو الذي تتحدث فيه الفتاة التي تحمل اسم «Moeyosmoesis» وتتحدث بلهجة بريطانية مبالغ فيها، عنوان: «اليوم 173 للعيش في إنجلترا كطالب تبادل ياباني».

وقال موي في الفيديو بتحضير الشاي بصب المياه عليه من الغلاية، معلقةً: «أريد حقاً تناول بعض الشاي الأخضر في فنجان صاحبة الجلالة الذي جذب انتباه الناس ويريدون الحصول عليه بشدة».

وترجع موي السبب في حظر بيع المج الذي حمل صورة الملكة إليزابيث إلى العبارة الموجودة عليه على الرغم من أنه مسموح باستخدام صور أفراد العائلة المالكة على سلع معينة معروضة للبيع إلا أنها يجب أن تكون بشكل جيد.

وتمت مشاهدة الفيديو أكثر من 280 ألف مرة منذ أن تم تحميله يوم الثلاثاء 8 مارس، حيث علق المشاهدون مازحا إن موي في طريقها لتصبح بريطانية حقيقية.

وقال لها أحد المشاهدين: «كشخص إنجليزي ما فعلتيه ثقافة إنجليزية رئيسية»، وأضاف ثاني: «حاولت التمرير بعيداً لكن هذا الكوب تمت معالجته بعد خمس ثوانٍ وعدت».

وأوضح ثالث: « إذا لم أستيقظ في الصباح بهذا الكوب تحت وسادتي فسوف أطير في الشمس»، وعلق شخص آخر: «أشعر أنني بحاجة لتوضيح أننا لا نشرب الشاي لأن الملكة تشرب الشاي في لندن، وإنما نشرب الشاي لأننا مدمنون».